Finalmente si riparte dalla Dacia Arena e dagli spalti assisteremo e commenteremo Udinese - Milan. Dopo una lunga estate in cui s'è parlato poco di calcio giocato e molto di Calciomercato questo weekend riprende la Serie A. Dopo la scoppiettante Fiorentina - Napoli oggi tocca ad Udinese Milan. Fischio d'inizio alle ore 18 affidato al signor Pasqua. I padroni di casa con il confermato Tudor in panchina schierano solo un giocatore proveniente dal calciomercato estivo il difensore Rodrigo Becao.

Pussetto e De Paul alle spalle di Lasagna e difesa a 3 per arginare le avanzate del Milan e provare a spingere in contropiede con tanta gamba. Dovrebbe partire titolare largo a sinistra anche Pezzella che ha già la valigia pronta con destinazione Parma. Il Milan di Giampaolo cambia tutto per non cambiare quasi nulla se non il modulo. Il passaggio dal 4-3-3 di Gattuso al 4-3-1-2 con Suso al centro del gioco rossonero.

Difesa classica con Musacchio e Romagnoli, a centrocampo dovrebbe vincere il ballottaggio Borini con Kessiè e Castillejo affiancherà Piatek reduce da una pre-season a secco di gol. Ma il calciomercato la farà da padrone anche a Udine con Fofana che interessa ai rossoneri in caso di addio di Kessiè dato che le sirene monegasche sembrano allettare sia la dirigenza rossonera che il giocatore, mancano ancora 8 giorni alla chiusura del mercato e qualcosa ancora si muoverà, forse.

Le probabili formazioni:

Udinese (3-4-2-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, Pezzella; Pussetto, De Paul; Lasagna. Allenatore: Tudor

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso, Castillejo, Piatek.

Allenatore: Giampaolo

✈️ Starting the new season away to Udinese. Feeling confident, lads? 🔴⚫️



✈️ Si parte in trasferta in questa #SerieATIM 2019/20. Come vi sentite, rossoneri? 🔴⚫️#UdineseMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/UL2gZHk8DV — AC Milan (@acmilan) August 24, 2019

I convocati da Mister Tudor per la sfida con il Milan:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Samir, Ekong, Stryger, Becao, Nuytinck, Pezzella, Sierralta, Opoku

Centrocampisti: Sema, Barak, De Paul, Fofana, Jajalo, Mandragora, Walace

Attaccanti: Lasagna, Nestorovski, Pussetto, Teodorczyk

🏟 Le convocazioni di mister Igor Tudor#UdineseMilan pic.twitter.com/zQjMcu2472 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 24, 2019

I convocati di Mister Giampaolo per la sfida con l'Udinese:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, André Silva, Suso.

🔴⚫️ We're pleased to announce our first squad list for the 2019/20 #SerieATIM!



🔴⚫️ I 23 convocati per la prima di campionato: forza ragazzi!#UdineseMilan #ForzaMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/9oxEQ7NEcI — AC Milan (@acmilan) August 24, 2019

Dove vedere Udinese - Milan e le probabili quote:

La prima giornata di campionato vede sfidarsi alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine i padroni di casa bianconeri dell'Udinese contro il Milan. La partita viene trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A, canale 203, e su Sky Sport 251. La partita sempre per gli abbonati Sky sarà visibile sull'app Skygo e in vendita in streaming sulla piattaforma di Sky 'NowTv'. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Udinese : 3,70

: 3,70 Pareggio : 3,20

: 3,20 Vittoria Milan: 2,05

Come spesso accade nelle prime giornate di campionato la previsione delle società di scommesse sportive è di una partita ricca di gol e l'over 2,5 è quotato 2. Interessante la quota data a 4,25 che prevede la vittoria del Milan + Gol.