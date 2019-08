La Juventus quest'oggi, venerdì 2 agosto, si è ritrovata in mattinata alla Continassa per una lunga giornata di lavoro. I bianconeri sono arrivati di buon ora al JTC e i tifosi che stavano aspettando i giocatori hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Infatti, Cristiano Ronaldo è uscito dal cancello del centro sportivo proprio per incontrare i sostenitori juventini.

CR7 ha fatto diversi selfie con i tifosi e poi è rientrato al JTC per raggiungere i compagni.

La Juve è poi scesa in campo per l'allenamento mattutino e subito dopo ha pranzato al JHotel. I giocatori dopo il riposo pomeridiano sono scesi nuovamente in campo per la seconda sessione di lavoro.

Sarri prepara la prossima amichevole

Maurizio Sarri, in questi giorni, può lavorare con tutta calma al JTC e questo gli permette di insegnare al meglio i suoi schemi alla squadra. Anche perché la prossima amichevole della Juve è fissata per il 10 di agosto.

In quell'occasione i Campioni d'Italia saranno in campo in Svezia contro l'Atletico Madrid e in questo match potranno vedersi i progressi fatti dalla squadra.

Questo pomeriggio, la Juventus ha lavorato soprattutto sulla tattica con tanto di partitella finale. Poi, come vuole la tradizione al termine della sfida in allenamento, i giocatori hanno svelato la squadra vincitrice. Il primo a postare la foto su Instagram del winning team è stato Leonardo Bonucci.

Poco dopo però è arrivata la risposta di Miralem Pjanic che ha spiegato che la squadra vincente è stata la sua. Dunque è nato un vero e proprio "contenzioso", ma il numero 5 juventino rispetto a Bonucci oltre alla classica foto di rito ha condiviso anche il video con i gol della partitella e il punteggio finale. Perciò Pjanic insieme a Bernardeschi, Rabiot, De Ligt Higuain, Cuadrado, Emre Can, Rugani e De Sciglio hanno battuto il team composto da Bentancur, Matuidi, Pellegrini, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Demiral, Bonucci e Khedira.

Sabato è in programma una doppia seduta

La Juve, in questi giorni, sta lavorando con il gruppo praticamente al completo visto che manca il solo Alex Sandro.

Il brasiliano è atteso per il 5 agosto, giorno in cui riprenderà gli allenamenti anche Paulo Dybala. L'argentino è già a Torino, ma non sta lavorando con i compagni perché deve riflettere sul suo futuro e deve decidere se accettare la proposta del Manchester United. Per il momento quindi Dybala prosegue le sue vacanze e sta aspettando di poter eventualmente tornare al JTC nella giornata di lunedì.

Se l'argentino si sta ancora riposando non è così per i suoi compagni che domani, sabato 3 agosto, saranno ancora alla Continassa per svolgere una doppia seduta di allenamenti. Dunque anche nella giornata di sabato la Juve sarà in campo sia al mattino che al pomeriggio.