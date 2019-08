Continua ad essere lui uno dei principali protagonisti di questo Calciomercato estivo. Mauro Icardi, da quando è stato ufficialmente escluso dal progetto di Antonio Conte per la nuova Inter, si è ritrovato al centro di voci e indiscrezioni (più o meno fondate) sul suo futuro. Al momento, le ipotesi più accreditate sarebbero due: da un lato la volontà dell'attaccante argentino di restare a Milano, rischiando di restare fermo per due anni (ovvero fino alla scadenza naturale del contratto con il club lombardo), e dall'altra la strada che porterebbe alla Juventus, considerata da gran parte degli addetti ai lavori come l'unica destinazione realmente gradita a "Maurito".

In realtà, in queste ultime ore è giunta l'opinione di Gigi Pavarese, il quale ha dato una sua versione dei fatti decisamente più favorevole al Napoli.

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex collaboratore di Luciano Moggi al club partenopeo durante la leggendaria "epopea di Maradona", ha affermato chiaramente che secondo lui Mauro Icardi è destinato a trasferirsi proprio alla corte di Carlo Ancelotti.

L'operatore di mercato irpino, infatti, ha sottolineato che l'Inter ha sempre e comunque l'esigenza di "disfarsi" del suo ex capitano, e in questo momento proprio quella relativa alla società di De Laurentiis è l'unica soluzione concreta, dunque per lui il centravanti sudamericano diventerà un nuovo giocatore azzurro.

Napoli: apertura a Icardi sui diritti d'immagine

L'interesse del Napoli verso Icardi c'è, eccome.

Come ha rivelato il quotidiano Il Mattino, infatti, De Laurentiis e Giuntoli starebbero continuando a manifestare all'entourage del bomber 26enne la loro intenzione di vestirlo d'azzurro. Finora, tra i maggiori ostacoli alla trattativa, ci sarebbe stata la questione relativa alla gestione dei diritti d'immagine, anche se pare che il club napoletano abbia lanciato segnali d'apertura anche in tal senso.

Mauro Icardi ha un contratto in essere di ben otto anni con la Nike, e non vorrebbe affatto rinunciarvi perché, qualora riuscisse a rientrare nel giro della nazionale argentina, per lui scatterebbero una serie di bonus cospicui sotto l'aspetto economico. Conscio di questa situazione, il Napoli sarebbe pronto a fare un passo indietro in merito all'accordo tra il centravanti sudamericano e la multinazionale statunitense, ma allo stesso tempo vorrebbe ottenere la gestione di tutti gli altri contratti di sponsorizzazione ancora validi.

Insomma, se è vero che la Juventus sarebbe da considerare pur sempre in pole-position per Icardi, è pur vero che il Napoli starebbe continuando a fare passi in avanti importanti verso l'attaccante, e proprio la determinazione di De Laurentiis alla fine potrebbe fare la differenza, sempre che l'ex Sampdoria non decida davvero di arrivare al muro contro muro contro l'Inter, accasandosi per altri due anni alla Pinetina senza mai scendere in campo.