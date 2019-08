La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato e, come al solito, si parla soprattutto di arrivi. Per il settore avanzato, piace la punta argentina dell'Inter Icardi. Come ha svelato di recente l'emittente televisiva 'SportItalia', l'argentino avrebbe rifiutato una ricca offerta di ingaggio da parte dell'Arsenal. Icardi vuole solo i bianconeri. Secondo SportItalia, Icardi avrebbe rifiutato un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione da parte dell'Arsenal.

I motivi sarebbero diversi, su tutti la volontà del giocatore di rimanere in Italia, a maggior ragione perché l'interesse della Juventus è sempre notevole, e i bianconeri potrebbero presentare un'offerta entro la fine del Calciomercato estivo. Inoltre, secondo il giocatore, il calcio inglese non sarebbe l'ideale per il suo gioco, ecco perché preferirebbe rimanere in Italia. Inoltre altre indiscrezioni sembrerebbero confermare la probabile maternità della moglie e procuratore Wanda Nara, proprio per questo Icardi preferirebbe rimanere a Milano, o al massimo trasferirsi in una città non troppo distante dal capoluogo lombardo.

L'esigenza di piazzare i calciatori in esubero

La Juventus sta lavorando soprattutto sulla parte tattica, con Maurizio Sarri che ha fretta di inculcare i suoi dettami alla rosa bianconera. Come è noto infatti mancano poco più di venti giorni all'inizio del campionato, con la prima partita che si giocherà sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma e a seguire il big match contro il Napoli. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'esigenza di piazzare alcuni esuberi.

Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Dybala. Proprio quest'ultimo potrebbe essere inserito in uno scambio con il Manchester United con la punta Lukaku. Sempre alla società inglese potrebbe finire anche Mandzukic, mentre Higuain piace alla Roma

Perin e Cancelo verso la Premier League

Sono attese novità soprattutto in tema cessioni: Perin interessa all'Aston Villa, mentre Joao Cancelo a breve potrebbe trasferirsi al Manchester City.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe accettare l'offerta da 35 milioni di euro più il cartellino del terzino brasiliano Danilo. Inoltre novità dovrebbero arrivare da centrocampo: gli arrivi di Ramsey e Rabiot limiterebbero ulteriormente la titolarità di Khedira e Matuidi. Il tedesco piace all'Arsenal, che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto da quattro milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda il nazionale transalpino, potrebbe ritornare in Francia, con l'interesse del Paris Saint Germain.