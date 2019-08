L'Inter ci riprova a convincere Mauro Icardi a trovare la soluzione migliore per il club e il calciatore per far sì che entro il 2 settembre (giorno in cui si chiuderà la campagna trasferimenti) l'ormai ex capitano possa passare ad un'altra squadra. Nella giornata di ieri, 29 agosto, il vicepresidente Javier Zanetti, intervistato dopo i sorteggi di Champions League non ha escluso che il connazionale possa lasciare Milano anche con la formula del prestito.

Difatti sarebbe proprio questa l'idea del patron Zhang e dei suoi collaboratori per provare ad agevolare l'addio di "Maurito".

Il club milanese in queste ultime ore avrebbe proposto a Icardi e alla moglie-manager Wanda Nara un rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021, dopodiché l'accordo con un'altra squadra che in tal caso dovrebbe però essere straniera. Sembra che il 26enne di Rosario stavolta non abbia rifiutato quest'ipotesi, probabilmente dopo aver parlato con la consorte che a sua volta starebbe cercando di convincerlo ad accettare l'idea di lasciare l'Inter, dove ormai evidentemente il suo tempo è finito.

Questa nuovo scenario vedrebbe in prima fila per contendersi il centravanti argentino soprattutto due squadre. Innanzitutto si parla dell'Atletico Madrid, il cui allenatore Simeone sarebbe felicissimo di poter abbracciare l'ex numero 9 interista. La compagine iberica sta cercando già da un po' una punta centrale, infatti segue anche Rodrigo del Valencia, e per completare il mercato non ha necessariamente bisogno di vendere Correa (obiettivo del Milan molto difficile da raggiungere).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Alle spalle dei colchoneros ci sarebbe il Paris Saint-Germain. La società transalpina sta ormai per sancire ufficialmente la cessione di Neymar al Barcellona, e dopo aver completato il trasferimento del fuoriclasse brasiliano alla squadra catalana proverà a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante di livello. Nei radar del direttore sportivo Leonardo già ci sarebbe lo juventino Paulo Dybala, ma comunque potrebbe risultare allettante anche la prospettiva di acquisire in prestito il cartellino di Mauro Icardi.

Invece pare ci sia ben poco da fare per il Monaco che avrebbe ancora una volta ribadito all'Inter il suo interesse per l'attaccante sudamericano, ma sarebbe nettamente in svantaggio rispetto alle altre pretendenti perché non sarà tra le protagoniste della prossima Champions League.

Inter: Icardi in prestito solo in caso di rinnovo

La condizione imprescindibile posta dall'Inter affinché possa avallare un'eventuale partenza di Mauro Icardi in prestito è, appunto, quella legata alla stipula di un nuovo vincolo contrattuale.

Infatti solo attraverso la firma di una nuova intesa la società di Zhang potrebbe cautelarsi per il futuro: se il bomber di Rosario dovesse andar via in prestito per poi rientrare nel 2020 a Milano, non avrebbe il problema di doverlo vendere a qualsiasi prezzo per evitare di perderlo a parametro zero l'anno successivo. Dunque ci si potrebbe muovere con maggiore cautela alla ricerca dell'offerta giusta e adeguata al valore del giocatore.

Allo stesso tempo, se l'ex capitano dovesse accettare questa formula, la squadra di Antonio Conte eviterebbe di andare a rinforzare pesantemente una diretta rivale della Serie A. La Juventus in questo senso sembra essere il principale "spauracchio" per la dirigenza della Beneamata, anche se bisogna evidenziare che finora da Torino non sarebbero stati effettuati dei passi in avanti concreti per Icardi.

Diversa, invece, sarebbe la situazione del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis già da un po' di tempo ha offerto 65 milioni di euro all'Inter, e spera che all'ultimo momento "Maurito" possa ripensarci e accettare di diventare il nuovo idolo del San Paolo. Proprio per questo motivo, il patron azzurro avrebbe chiesto all'entourage di Fernando Llorente di pazientare qualche ora in più prima di ratificare l'accordo proprio con il Napoli.