Uno dei nomi che sta infiammando questa sessione di Calciomercato è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha scatenato un vero e proprio derby d'Italia sul mercato tra Inter e Juventus. I nerazzurri sembravano in pole position inizialmente ma i bianconeri si sono inseriti prepotentemente e superando gli acerrimi rivali, inserendo nella trattativa il cartellino di Paulo Dybala. E proprio la Joya starebbe facendo saltare l'affare rifiutando il trasferimento in Inghilterra ai Red Devils. Tutto ciò rimetterebbe in gioco il club meneghino che non è stato a guardare in questi giorni ed ha provato a sondare anche alcune alternative.

Inter di nuovo in corsa

Viste le difficoltà riscontrate dalla Juventus nel chiudere l'acquisto di Romelu Lukaku l'Inter sembra essere tornata in corsa. Un colpo ritenuto fondamentale soprattutto dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo ritiene indispensabile per i propri schemi tanto da averlo messo in cima alla lista dei propri obiettivi. Un vero e proprio pallino per il salentino che lo aveva richiesto fortemente già quando era sulla panchina del Chelsea e, prima ancora, su quella della Juventus.

Proprio per questo motivo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, stanno facendo il possibile per accontentarlo approfittando della situazione che si è venuta a creare in queste ultime ore. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l'Inter è tornata ad essere una forte candidata per arrivare a Romelu Lukaku.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Il fatto di non voler inserire contropartite tecniche nell'affare, inoltre, depone a favore dei nerazzurri. In questo modo dovranno discutere di un possibile accordo solo le due società senza dover confrontarsi con una quarta parte come successo, invece, con la Juventus che avrebbe messo sul piatto Dybala.

Le cifre

Trattativa che potrebbe essere accelerata anche dal fatto che Romelu Lukaku avrebbe già un accordo di massima con l'Inter per un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a nove milioni di euro a stagione.

Inter e Manchester United stanno discutendo da tempo e domani i nerazzurri potrebbero presentare l'offerta decisiva che porterebbe alla fumata bianca: settanta milioni di euro più bonus. E chissà che Antonio Conte non possa avere a disposizione entro la fine di questa settimana almeno il primo dei due attaccanti richiesti in questa sessione di calciomercato. Successivamente il club nerazzurro proverà a sbloccare anche la trattativa che porta a Edin Dzeko con la Roma che dovrà abbassare l'iniziale richiesta da venti milioni di euro.