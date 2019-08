In attesa dell'inizio della Serie A, continua a tenere banco il Calciomercato, soprattutto le trattative riguardanti le società di vertice. Juventus, Napoli ed Inter stanno cercando di completare le rispettive rose, con i bianconeri che si starebbero concentrando sulle cessioni, puntando a piazzare alcuni esuberi prima di investire su altri calciatori.

Ad oggi, i giocatori sul piede di partenza sarebbero Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma non si può escludere a priori che nelle battute conclusive del mercato possano andar via anche Emre Can e Dybala.

Per quanto concerne Daniele Rugani, i bianconeri starebbero continuando a portare avanti la trattativa con la Roma, ma nelle ultime ore sarebbero emerse delle difficoltà legate alla valutazione di mercato che la società torinese dà al suo giocatore, mentre il club del presidente di Pallotta vorrebbe uno sconto sul cartellino.

Juve e Roma cercano l'intesa giusta per Rugani

Il Corriere dello Sport riporta che in questa fase il principale ostacolo alla trattativa riguarderebbe la valutazione del cartellino di Rugani: la società capitolina vorrebbe inserire nella trattativa due giovani che piacciono molto ai bianconeri, ovvero il centrocampista Riccardi e la punta Celar, attualmente in prestito al Cittadella.

La Juventus però, oltre ai due calciatori, fra prestito e opzione di riscatto avrebbe chiesto almeno 20 milioni di euro cash, mentre la Roma non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro.

Attualmente, quindi, l'operazione si sarebbe arenata in attesa di un nuovo incontro tra le parti. Il club romanista avrebbe tutto l'interesse ad acquistare Rugani, poiché il tecnico Fonseca avrebbe dato il suo consenso all'affare, tenendo conto anche delle difficoltà per arrivare ai vari Pezzella della Fiorentina e Alderweireld del Tottenham.

Intanto l'eventuale acquisto di Rugani di recente è stato promosso dall'ex difensore centrale brasiliano Aldair, il quale ha affermato che per la compagine giallorossa potrebbe essere l'uomo giusto per rinforzare il reparto arretrato.

Il mercato della Juventus: si cercano sistemazioni per Matuidi e Mandzukic

In attesa di definire il futuro di Rugani, gli altri giocatori che dovrebbero lasciare Torino sarebbero Matuidi e Mandzukic.

Il centrocampista francese potrebbe tornare al Paris Saint-Germain, mentre l'attaccante croato potrebbe rientrare in uno scambio con il Barcellona che porterebbe il terzino sinistro Miranda alla corte di Maurizio Sarri.

Il club catalano sarebbe interessato anche al centrocampista Emre Can: quest'ultimo potrebbe rientrare in un altro ipotetico scambio con il collega croato Rakitic.

Infine, per quanto riguarda Dybala, si continua a parlare di Paris Saint-Germain, ma in questo momento non vi sarebbe alcuna trattativa concreta in corso.