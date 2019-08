Il 29 agosto si è svolto a Montecarlo il sorteggio di Champions League, con alcune delle italiane che affronteranno partite davvero difficili: il gruppo più impegnativo è sicuramente quello dell'Inter, che dovrà giocare contro il Barcellona, il Borussia Dortmund e lo Slavia Praga mentre il Napoli dovrà confrontarsi di nuovo contro il Liverpool, le altre due squadre invece sono Salisburgo e Genk. All'Atalanta il sorteggio ha regalato un girone non eccessivamente impegnativo, considerando che era in quarta fascia: Manchester City, Shakhtar Dontesk e Dinamo Zagabria le sfidanti.

Per quanto riguarda la Juventus invece, oltre all'Atletico Madrid, dovrà affrontare Bayern Leverkusen e Lokomotiv Mosca, in una trasferta in Russia sicuramente impegnativa. Proprio la Gazzetta.it ha esaminato l'importanza della Champions League e la ricchezza in grado di garantire alle società partecipanti. Lo stesso sito sportivo ha infatti sottolineato come nel triennio che si concluderà nel 2021 la massima competizione europea ha garantito alle 32 società partecipanti quasi 2 miliardi di euro.

La Juventus ad esempio lo scorso anno ha guadagnato con la Champions League ben 94 milioni di euro, somma importante ma che poteva essere maggiore qualora i bianconeri non fossero usciti ai quarti di finale contro l'Ajax.

Juventus, dal 1992 in poi guadagnati 780 milioni di euro

Se l'anno scorso i bianconeri si sono fermati ad un guadagno di poco inferiore ai 100 milioni di euro, nel quinquennio di Allegri la società bianconera ha incassato grazie alla Champions League 450 milioni di euro, un ricavo importante che ha evidentemente permesso alla Juventus di crescere a livello sportivo e diventare una società di eccellenza.

Sempre secondo la Gazzetta.it, la Juventus da quando è stata lanciata la Champions League nel 1992 è riuscita ad incassare grazie alla massima competizione europea ben 780 milioni di euro, meno solamente di Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. I bianconeri hanno anche il record del maggior incasso in una sola stagione: ci riferiamo all'anno 2017 quando la Juventus riuscì a guadagnare grazie alla Champions League ben 110,7 milioni di euro. Secondo il sito sportivo tale record dovrebbe essere stato ritoccato lo scorso anno da Barcellona e Liverpool.

Ritornando al sorteggio di Champions, la Juventus dovrà affrontare di nuovo l'Atletico Madrid di Simeone, dopo che lo scorso anno i bianconeri riuscirono a sconfiggere la società spagnola negli ottavi di finale di Champions grazie ad una super prestazione di Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Le altre due squadre del girone, Bayern Leverkusen e Lokomotiv Mosca, non preoccuperebbero molto la Juventus, nonostante ci sia molto rispetto nei loro riguardi, come sottolineato dal vice presidente bianconero Pavel Nedved nel post sorteggio Champions League.