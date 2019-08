Quella di oggi è una giornata molto intensa in casa Juventus visto che è la vigilia della sfida contro il Parma. Per arrivare al meglio a questa partita i bianconeri si sono allenati in mattinata alla Continassa. Poi la squadra ha pranzato al JTC e successivamente è partita per Parma. Per l'esordio in campionato, la Juve non avrà il suo allenatore visto che Maurizio Sarri è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite.

Il tecnico ha comunque seguito tutta la preparazione della sua squadra e ha istruito a dovere il suo staff. Sarri ovviamente ha dato tutte le indicazioni a Martusciello che domani al Tardini schiererà un 4-3-3. Al momento però resta ancora qualche dubbio di formazione che verrà risolto nelle prossime ore vista la grande abbondanza. Infatti, per il match contro il Parma, la Juventus ha convocato 23 giocatori e in questo elenco è rientrato Cristiano Ronaldo che ha smaltito l'affaticamento all'adduttore.

CR7, domani, guiderà l'attacco bianconero visto che lui è una delle certezze di Maurizio Sarri. nei convocati, però, non figurano i nomi di Aaron Ramsey e Daniele Rugani, la società bianconera non ha svelato i motivi delle loro assenza. Il numero 24 juventino è rimasto a Torino perché è al centro di voci di mercato. Mentre Ramsey è più indietro di preparazione e perciò non è stato convocato per permettergli di ritrovare la forma.

Juve a Parma con 23 giocatori

La Juventus, nel primo pomeriggio, è partita alla volta di Parma e lo staff tecnico ha convocato ben 23 giocatori, ecco l'elenco completo: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon. Dunque la Juve ha la sua rosa al completo e Sarri e Martusciello potranno fare le loro scelte in assoluta libertà.

Il reparto che però presenta i dubbi più grandi è l'attacco. In avanti di certo ci sarà Cristiano Ronaldo, insieme a lui ci saranno probabilmente Douglas Costa e Paulo Dybala anche se restano in corsa per una maglia da titolare anche Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain. I dubbi verranno sciolti solo nelle prossime ore.

Chiellini e Bonucci al centro della difesa

La Juventus, contro il Parma, si presenterà con un 4-3-3 e lo staff tecnico bianconero si affiderà in gran parte ai titolarissimi a partire dalla difesa.

Infatti, davanti a Wojciech Szczesny agirà la coppia formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, mentre Matthijs De Ligt partirà dalla panchina. Sulle corsie laterali, invece, dovrebbe toccare a Danilo e Alex Sandro. Il numero 13 juventino, però, è in ballottaggio con De Sciglio. A centrocampo, invece, non sembrano esserci molti dubbi e si va verso il trio composto da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot.

Queste dunque dovrebbero essere le scelte della Juventus nell'esordio in campionato contro il Parma. I tifosi bianconeri attendono con trepidazione la sfida di domani e chi non sarà al Tardini potrà seguire la gara su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 251.