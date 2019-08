La Juventus è pronta ad affrontare nella partita dell'International Champions Cup l'Atletico Madrid di Simeone, match che si disputerà sabato 10 agosto alle ore 18:00.

La dirigenza continua intanto a lavorare sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di piazzare sul mercato alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio.

Si attendono novità sulle possibili cessioni dei vari Perin, Khedira, Matuidi e Mandzukic, mentre sarebbe incerta l'eventuale partenza di Dybala, dopo che il Manchester United avrebbe rifiutato le richieste economiche dell'argentino.

Per quanto riguarda invece le uscite "minori", un recente arrivo a luglio, ovvero il terzino sinistro Luca Pellegrini, potrebbe lasciare la Juventus in prestito per acquisire esperienza e maturare nel campionato di Serie A. Ci sono infatti diverse società interessate all'under 21.

Luca Pellegrini potrebbe essere ceduto in prestito

Come scrive ilbianconero.com, Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma a luglio (dopo il prestito dello scorso anno al Cagliari), potrebbe ora trasferirsi in una società di Serie A per maturare esperienza. Anche in questo caso il trasferimento sarebbe in prestito, e ci sarebbero diverse squadre interessate al nazionale under 21: pare possibile un ritorno al Cagliari, ma anche Udinese, Sassuolo, Atalanta e Spal parrebbero pronte ad affidargli la fascia sinistra.

Secondo le ultime indiscrezioni, in vantaggio sarebbe la Spal, alla ricerca di un sostituto del probabile partente Fares, che dovrebbe trasferirsi al Torino.

Il giovane ha evidentemente bisogno di giocare, e la Juventus ha dimostrato di credere molto nelle sue potenzialità, acquistandolo dalla Roma e cedendo alla stessa società di Pallotta il nazionale Spinazzola.

Il resto del mercato della Juventus

Parlando delle cessioni, è lecito attendersi delle novità dal fronte Joao Cancelo, che sarebbe pronto ad essere ufficializzato dal Manchester City.

La Juventus dovrebbe incassare circa 30 milioni di euro più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo.

Per quanto riguarda invece Perin, dopo il trasferimento saltato al Benfica, il giocatore interessa al Monaco, che sarebbe pronto ad investire 3 milioni per il prestito con diritto di riscatto di 13 milioni di euro.

Infine dovrebbero lasciare Torino anche Khedira e Matuidi: il tedesco piace all'Arsenal, e la Juventus potrebbe liberarlo a zero.

Il nazionale francese invece è apprezzato dal Manchester United e dal Paris Saint Germain. In quest'ultimo caso a volere il suo ritorno in Francia sarebbe il nuovo direttore tecnico della società parigina Leonardo.