La Juventus, dopo la prima vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Parma, è pronta a riprendere il lavoro in vista dell'importante match della seconda giornata contro il Napoli all'Allianz Stadium, previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Come è noto la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e allo stesso tempo di sistemare un bilancio provato da importanti investimenti, su tutti quello su De Ligt dell'Ajax.

Tanti giocatori potrebbero lasciare Torino prima della fine del mercato: in particolar modo la dirigenza bianconera lavora alle cessioni di Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma non sono da escludere altre partenze eccellenti, come quelle di Emre Can e Bentancur che piacciono al Barcellona. Proprio se fossero confermate gran parte delle cessioni, potrebbe arrivare un ulteriore importante investimento nel settore avanzato: sabato 24 agosto sono stati ufficializzati i numeri di maglia dei giocatori della Juventus ed è stata confermata la decisione di inizio preparazione estiva, ovvero la maglia numero nove è rimasta libera, in quanto Higuain ha mantenuto il numero 21. Segno evidente che potrebbe esserci un importante arrivo come punta, ed il nome più chiacchierato resta quello di Icardi.

Juventus, possibile arrivo di Icardi

Secondo Tuttosport, la conferma dei numeri di maglia per la Juventus (con il numero nove lasciato senza giocatore) potrebbe significare un investimento nel settore avanzato, e nell'idea dei dirigenti bianconeri, quella maglia dovrebbe finire a Icardi. Resta però difficile la trattativa con l'Inter, anche perché la società di Suning continua a chiedere almeno 70 milioni di euro e la Juventus non vorrebbe inserire Dybala in un eventuale scambio fra argentini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L'eventuale arrivo della punta dell'Inter potrebbe essere confermato solo la Juventus riuscisse a piazzare sul mercato gran parte degli esuberi. Si attendono novità soprattutto su Mandzukic, Emre Can e Bentancur, che piacciono al Barcellona.

Il mercato della Juventus

Il recente viaggio a Barcellona di Paratici sarebbe servito al direttore sportivo bianconero per parlare con la dirigenza catalana di eventuali cessioni: dal possibile scambio fra Miranda e Mandzukic a quello fra Emre Can e Rakitic.

Di recente, il noto giornale sportivo argentino Clarin ha lanciato un'indiscrezione in merito ad una possibile offerta del Barcellona per Bentancur: la Juventus vorrebbe incassare dalla sua partenza almeno 60 milioni di euro, considerando che metà di questi finiranno al Boca Juniors per l'intesa stabilita fra Juventus e società argentina al momento del trasferimento del centrocampista ex Boca a Torino.