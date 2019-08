La Juventus sfrutterà le prossime settimane per sfoltire un po' la sua rosa. Al momento i nomi che sembrano essere in cima alla lista dei partenti sono quelli di Daniele Rugani, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Non è totalmente da escludere nemmeno una cessione di Paulo Dybala ma la sua situazione è un po' diversa rispetto ai compagni. Infatti, la Joya avrebbe una voglia di Juve e di restare a Torino.

Il numero 10 juventino anche ieri sera, nel corso della partita contro la Triestina ha dimostrato che la sua volontà è quella di indossare la maglia bianconera. Perciò al momento uno scambio con Icardi sembra essere molto complicato e ad oggi non ci sarebbe nessuna trattativa con l'Inter. Dunque, nelle ultime settimane di mercato il nome di Dybala potrebbe tornare di moda per il Paris Saint - Germain in caso di partenza di Neymar.

Ad oggi però anche in questo caso non ci sarebbe nulla di concreto. La situazione però che riguarda l'attacco della Juve sembra essere in evoluzione soprattutto per quanto riguarda Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain che restano in uscita ma ancora non sarebbero arrivate offerte per loro. Inoltre, il Pipita sembra essere fermamente intenzionato a restare a Torino. Dunque non resta che attendere evoluzioni di mercato in casa Juve con la consapevolezza che qualcuno dovrà partire perché la lista Champions sarà solo di 22.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Qualche giocatore rischia il taglio dalla lista Champions

Ad oggi, la rosa della Juventus è ancora troppo numerosa e Maurizio Sarri rischia di dover fare qualche taglio dalla lista Champions. Il tecnico dovrà stilare un elenco di 22 giocatori nel quale potrebbero non esserci Daniele Rugani, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. Loro tre sembrano essere quelli più a rischio, ma il mercato potrebbe vederli partire e perciò il problema sarebbe risolto.

Ad oggi, invece, Gonzalo Higuain e Sami Khedira rientrerebbero nella lista Champions. Soprattutto il tedesco ha conquistato Sarri e la sua permanenza a Torino non sembra più essere in discussione. Il mercato della Juve resta in evoluzione e le prossime settimane saranno molto calde per Paratici che cercherà di cedere alcuni dei suoi giocatori. Quello che sembra certo è che, se Paulo Dybala dovesse restare a Torino, lui nella lista Champions ci sarà.

La Roma potrebbe pensare a Rugani

Il nome che più di tutti sembra essere in uscita dalla Juve è quello di Daniele Rugani. Il numero 24 juventino anche ieri sera non è sceso in campo nella sfida con la Triestina e il suo futuro sembra essere davvero lontano da Torino. Rugani potrebbe interessare alla Roma che nelle prossime settimane potrebbe fare un tentativo per averlo. Infatti, i giallorossi starebbero cercando un difensore centrale e l'ex Empoli potrebbe essere una buona occasione di fine mercato.