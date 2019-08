La Juventus è una delle società calcistiche che lavora molto sulla programmazione, soprattutto dal punto di vista del Calciomercato. Basti vedere gli arrivi a parametro zero degli ultimi anni, a partire da Pirlo, Pogba ed Evra fino ad arrivare agli 'attuali' Emre Can, Rabiot, Ramsey ed al ritorno di Buffon. Anche il prossimo anno la Juventus potrebbe effettuare l'ennesimo acquisto a zero, un giocatore che è uno dei riferimenti del Tottenham di Pochettino: parliamo di Christian Eriksen, centrocampista offensivo danese, uno degli artefici lo scorso anno della splendida stagione della società inglese, arrivata in finale di Champions League, sconfitta dal Liverpool.

Come è noto infatti il danese è in scadenza di contratto nel 2020 con il Tottenham e non sarebbe intenzionato a rinnovare la sua intesa contrattuale con la società inglese. Fra l'altro sarebbe arrivata un'importante proposta da parte del manager Pochettino, che secondo il Mirror, il giocatore avrebbe rifiutato.

Juventus, Eriksen ha rifiutato il rinnovo di contratto

Secondo il noto giornale inglese, il centrocampista danese Eriksen avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto di diversi anni promosso dal Tottenham: si parla di 11 milioni di euro a stagione.

Probabilmente, come scrive il Mirror, la decisione del danese deriverebbe dalla volontà del centrocampista di trasferirsi alla Juventus. I bianconeri infatti sarebbero interessati al giocatore, che incrementerebbe il livello di qualità della rosa bianconera. Sarebbe l'ennesimo arrivo a centrocampo per la Juventus, dopo che questa stagione la dirigenza bianconera ha acquistato a parametro zero Ramsey, ex Arsenal, e Rabiot, ex Paris Saint Germain.

Come dicevamo, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2020, quindi nel calciomercato invernale potrà firmare un contratto con qualsiasi squadra.

Il mercato della Juventus

L'esigenza della Juventus però resta anche sistemare alcuni esuberi in questo calciomercato estivo, per alleggerire una rosa fin troppo ricca ma anche per sistemare un bilancio, 'provato' da importanti investimenti, in particolar modo quello su De Ligt.

Il difensore olandese è arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro e si aggiunge agli acquisti di Demiral (18 milioni di euro dal Sassuolo), Pellegrini (15 milioni dalla Roma, trasferitosi poi in prestito al Cagliari) e di Danilo (valutato circa 28 milioni di euro, anche se rientrato nello scambio più offerta cash che ha portato Joao Cancelo al Manchester City). Se fossero confermate le cessioni di Rugani, Matuidi e Mandzukic, non è escluso un ulteriore acquisto per la rosa bianconera.