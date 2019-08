Numerosi tifosi napoletani e gli appassionati di calcio in genere, si stanno ponendo in queste ore la domanda di dove poter vedere i due incontri fra Napoli e Barcellona, in programma nei prossimi giorni. La squadra di Ancelotti, infatti, sfiderà i campioni spagnoli negli Stati Uniti in una doppia amichevole, prima a Miami l'8 agosto (all'1 di notte in Italia, ovvero quando negli Usa saranno le ore 19 del 7 agosto) e poi ad Ann Arbor il 10 agosto (alle ore 23 italiane, quando oltre oceano saranno le ore 17).

Entrambe le gare potranno essere seguite in Pay Per View sui canali Sky Sport, non è invece prevista l'alternativa della visione in streaming perché non supportata per gli eventi in PPV.

Ultime notizie su Napoli-Barcellona

Dopo le due ottime prestazioni contro i campioni d'Europa del Liverpool e coi francesi del Marsiglia, è tempo per gli azzurri di Carlo Ancelotti di testare il proprio stato di forma in una doppia amichevole di lusso contro il Barcellona.

A Miami e poi nel Michigan i partenopei affronteranno per ben due volte, in pochi giorni, i campioni di Spagna in carica, i quali però saranno privi della loro stella Leo Messi, rimasta a casa per un piccolo infortunio.

Ernesto Valverde, anche se non potrà fare affidamento sull'asso argentino, manderà lo stesso in campo una squadra piena zeppa di campioni e, almeno inizialmente, l'undici iniziale della prima amichevole dovrebbe ricalcare la formazione tipo dei blaugrana, o quasi.

Grande attesa c'è soprattutto per i due nuovi acquisti Griezmann e De Jong.

Lo stesso Ancelotti non dovrebbe cambiare di molto la squadra che ha vinto in Francia contro il Marsiglia, se non magari lasciando inizialmente a riposo Luperto e uno tra Fabian Ruiz ed Elmas, che sono ancora un po' in ritardo di condizione, per mandare invece in campo Zielinski che ha saltato la scorsa amichevole perché febbricitante.

Negli Stati Uniti si aggregheranno al gruppo azzurro anche Ospina ed Allan al rientro dalle vacanze, ma difficilmente scenderanno in campo per qualche minuto di gioco.

Dove e come vedere Napoli-Barcellona in tv e in streaming

Barcellona e Napoli scenderanno in campo giovedì 8 agosto alle ore 1.30 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, per la prima delle due gare valide per LaLiga-Serie A Cup.

La seconda partita, invece, si disputerà al Michigan Stadium di Ann Arbor il 10 agosto alle ore 23.00 italiane.

Entrambe le gare saranno visibili in esclusiva in diretta tv sul canale Sky Calcio 1 in Pay Per View al costo di 10 euro ciascuna. Non saranno invece visibili in streaming su Sky Go, su Now Tv e nemmeno sul digitale terrestre, perché non è prevista la visione in streaming dei contenuti PPV-Primafila.

L'unico modo per poter vedere la doppia amichevole tra Napoli e Barcellona sarà il possedere un decoder Sky e acquistare entrambe le partite dall'area o dall'app Sky "Fai da te", con il telecomando del decoder selezionando l'evento Primafila.