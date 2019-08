La Serie A, a detta dei principali addetti ai lavori, potrebbe rivelarsi un campionato più avvincente e competitivo rispetto agli anni precedenti, in cui la Juventus ha sempre dominato ed è riuscita a vincere otto campionati di seguito. Quest'anno gli arrivi in Serie A, non solo nelle società di vertice, ma anche per quelle medie o piccole, potrebbero essere molto importanti per incrementare la qualità del nostro campionato, basti vedere il mercato delle varie Cagliari, Torino, Genoa.

Ad esprimere però dei dubbi sul livello della Serie A è stato il presidente del Liverpool Tom Werner, che in un'intervista al 'The Athletic', non ha di certo usato parole al miele per il massimo campionato italiano. Secondo il presidente della società inglese infatti, la scorsa stagione in Premier League è stata molto avvincente, grazie alla sfida fra due grandi società come Liverpool e Manchester City, competizione poi vinta dai ragazzi allenati dal tecnico spagnola Guardiola.

Werner:' Non vogliamo che Premier sia come la Serie A in cui la Juve vince sempre'

Parole pesanti quelle rilasciate dal presidente del Liverpool in merito alla competitività della Serie A, soprattutto in riferimento alla scorsa stagione, quando la Juventus aveva trionfato in Italia già a primavera. Werner ha sottolineato infatti come la Premier League sia molto più avvincente da questo punto di vista, grazie a squadre come Liverpool e Manchester City che sono le protagoniste indiscusse non solo in Inghilterra ma anche in Europa (la scorsa stagione la squadra di Klopp ha trionfato in Champions League, mentre quella di Guardiola in Premier League).

La prossima stagione però la Serie A potrebbe essere diversa, grazie all'ottimo mercato di Inter e Napoli e Juventus e al ritorno di tecnici importanti come Antonio Conte, nuovo tecnico dell'Inter, e Maurizio Sarri, che ha sostituito Allegri sulla panchina della Juventus.

Il mercato della Serie A

A dispetto delle parole del presidente del Liverpool, che comunque si riferisce agli ultimi anni di Serie A, il campionato italiano dalla prossima stagione potrebbe rivelarsi molto interessante, non solo per le società di vertice.

La cessione da parte del Cagliari di Barella all'Inter ha permesso alla società sarda di fare importanti investimenti: sono arrivati infatti giocatori del livello di Rog, Nainggolan e si attende l'ufficializzazione di Nandez dal Boca Juniors. Anche il Genoa è stato protagonista, l'acquisto del centrocampista Schone ne è la dimostrazione. Inoltre il ritorno in Serie A di società storiche come Brescia, Lecce e il Verona sono un ulteriore valore aggiunto per tutto il calcio italiano.