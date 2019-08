La Lega Calcio, dopo il sorteggio del campionato di Serie A 2019/20, ha definito gli orari di anticipi e posticipi delle prime due giornate. Inoltre, ha reso nota la programmazione tv su Sky e DAZN. Ad inaugurare la nuova stagione sarà la Juventus. I campioni d’Italia saranno di scena allo stadio Tardini per affrontare il Parma. I ragazzi di Maurizio Sarri scenderanno in campo alle ore 18.00 di sabato 24 agosto 2019, con il match trasmesso in diretta tv su Sky.

Bianconeri favoriti, ancor di più dopo essersi rinforzati sul mercato durante la sessione estiva. Nella gara dello scorso anno i torinesi vinsero 1-2 in trasferta grazie ai goal di Mario Mandžukić e Blaise Matuidi, con la rete di Gervinho in mezzo.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà stavolta, diamo uno sguardo al resto del programma relativo alla 1ª giornata di campionato.

Calendario 1ª giornata, programma anticipi e posticipi

La giornata di sabato 24 agosto 2019 si concluderà con l’altro anticipo tra Fiorentina e Napoli.

Il fischio d’inizio allo stadio Franchi verrà dato alle ore 20.45, con diretta tv su Sky. Inizierà in salita il campionato dei ragazzi di Carlo Ancelotti, contro un’avversaria non certo abbordabile, nonostante abbia chiuso la scorsa stagione nelle zone basse della classifica. La trasferta dell’anno scorso vide gli azzurri impattare 0-0, mentre in casa s’imposero per 1-0 con goal di Lorenzo Insigne.

Il programma della 1ª giornata di Serie A proporrà Udinese-Milan alle ore 18.00 di domenica 25 agosto 2019. Si tratterà dell’unico match pomeridiano, visto che le altre sfide verranno disputate in orario serale. I rossoneri saranno in trasferta alla Dacia Arena, con la partita trasmessa in diretta tv su Sky. C’è grande curiosità nel vedere in campo la squadra di Marco Giampaolo, che ha ingaggiato nuovi giocatori quest’estate, alcuni dei quali molto promettenti.

Una volta archiviato questo incontro, avremo sei partite alle ore 20.45. La programmazione su DAZN prevederà la messa in onda di Hellas Verona-Bologna e Roma-Genoa, mentre su Sky si potranno vedere Cagliari-Brescia, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta e Torino-Sassuolo. Interessante l’asse tra Roma e Genova, che vedrà da una parte giallorossi e gialloblù, mentre dall’altra parte blucerchiati e biancocelesti.

La Roma ritroverà contro Aurelio Andreazzoli, per diversi anni collaboratore tecnico nella Capitale e per qualche mese nel 2013 persino allenatore. Un anno fa sfidò i giallorossi soltanto nel girone d’andata, perdendo in casa con l’Empoli 0-2. A novembre fu esonerato, per poi essere richiamato a marzo, sfiorando la salvezza con i toscani. Staremo a vedere se stavolta riuscirà a battere il suo passato.

Speciale sarà anche la partita dello stadio Ferraris, dove Eusebio Di Francesco vivrà una sorta di derby personale contro la Lazio. Il neo allenatore della Sampdoria ha affrontato i biancocelesti in 11 occasioni. Il bilancio con la Roma è di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Quest’ultima è stata probabilmente decisiva lo scorso marzo quando fu esonerato dalla società giallorossa, oltre all’eliminazione in Champions League contro il Porto. Sulla panchina del Sassuolo, invece, ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

A chiudere il programma della 1ª giornata di Serie A sarà il posticipo tra Inter e Lecce di lunedì 26 agosto 2019. Il match verrà giocato alle ore 20.45 allo stadio San Siro e sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Sfida particolare per Antonio Conte, leccese di nascita, nonché ex giocatore dei salentini prima della lunga carriera nelle file della Juventus.