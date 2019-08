Il mercato in questi ultimi giorni di trattative potrebbe regalare grandi acquisti: le società di vertice devono cercare di sistemare ancora le rispettive rose, ed entro il 2 settembre ci aspettiamo clamorose novità sia in tema acquisti che nelle cessioni. La Juventus ad esempio deve piazzare sul mercato alcuni esuberi, su tutti si fanno i nomi di Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere le partenze di Bentancur ed Emre Can, solo dopo potrebbe esserci un importante arrivo, magari nel settore avanzato: il nome più chiacchierato è sempre Icardi dell'Inter.

A proposito della società di Suning, si attendono novità su Sanchez, che potrebbe arrivare in settimana a Milano. Per quanto riguarda il Napoli, dopo l'ufficializzazione di Lozano dal Psv Eindhoven, dovrebbe arrivare almeno una punta per rinforzare la rosa campana. Difficile Icardi, in quanto secondo le ultime indiscrezioni preferirebbe trasferirsi alla Juventus o al massimo rimanere all'Inter, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da SportItalia sarebbe vicina la firma dell'ex Juventus Fernando Llorente.

Napoli, vicina la firma di Llorente

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla nota emittente televisiva, la punta spagnola ex Tottenham, Swansea e Juventus Fernando Llorente dovrebbe a breve firmare il suo contratto con il Napoli. Il giocatore vorrebbe, infatti, essere allenato da Carlo Ancelotti. Come è noto la società campana è alla ricerca di una punta che possa essere una riserva importante per il settore avanzato.

Lo spagnolo rappresenterebbe una certezza, considerando l'ottima stagione disputata la scorsa stagione con il Tottenham. Con il suo gol decisivo contro il Manchester City ha trascinato la società londinese in finale di Champions League, perdendo poi contro il Liverpool. L'arrivo dello spagnolo potrebbe significare la completa rinuncia del Napoli ad Icardi, che avrebbe rifiutato il trasferimento alla società campana perché spera in un passaggio alla Juventus.

Il mercato della Serie A

Oltre a Juventus, Inter e Napoli, il Calciomercato della Serie A potrebbe regalare altri importanti acquisti da parte delle altre società: ad esempio la Roma entro la settimana prossima deve acquistare un difensore centrale, la conferma è arrivata anche dal tecnico portoghese Fonseca. Potrebbe riaprirsi la possibilità Rugani, con la Juventus e la Roma che devono trovare un'intesa sulla valutazione del giocatore.

Anche il Milan potrebbe fare un altro importante acquisto: secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore che interessa alla società milanese è Correa dell'Atletico Madrid. Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, con il giocatore pronto a lasciare la squadra allenata da Diego Pablo Simeone.