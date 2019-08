La Juventus ammirata a Parma ha disputato, a detta di molti addetti ai lavori, un ottimo primo tempo mentre nel secondo tempo vi è stato un evidente calo fisico dovuto anche al caldo. A tenere banco sono state le scelte di Maurizio Sarri, che ha confermato tutti i giocatori della scorsa stagione, con la sola eccezione di Higuain, l'anno scorso in prestito al Chelsea. Panchina quindi per i nuovi arrivati De Ligt, Demiral, Rabiot e Buffon (Ramsey invece non è stato convocato perché sta recuperando dall'infortunio avuto alla fine della scorsa stagione) così come per Dybala: secondo il noto sito sportivo SportMediaset, la scelta del tecnico toscano rappresenterebbe una vera e propria bocciatura per il 10 bianconero.

Segno evidente che Sarri non lo vede come la punta ideale del suo 4-3-3 e che quindi la posizione dell'argentino alla Juventus resterebbe sempre in discussione. Con il Paris Saint Germain che si sarebbe defilato, però, l'unica possibilità per Dybala sembrerebbe l'Inter.

Juventus, Dybala potrebbe essere inserito nello scambio con Icardi

Secondo il noto sito sportivo, il Paris Saint Germain, in caso di cessione di Neymar (interessa in Spagna, al Real Madrid e al Barcellona), potrebbe investire sul centrocampista offensivo del Crystal Palace Zaha, valutato circa 100 milioni di euro.

Se tale indiscrezione fosse confermata, per Dybala rimarrebbe solo la possibilità di uno scambio con Icardi, con il 10 bianconero a Milano e l'argentino dell'Inter a Torino. Possibilità che resterebbe remota, in quanto difficilmente la Juventus vorrebbe cedere un suo giocatore di grandi qualità alla società antagonista per eccellenza. Inoltre i rapporti non ideali fra Marotta e Paratici non aiuterebbero la trattativa, anche se nel prepartita di Parma-Juventus il direttore sportivo bianconero avrebbe confermato che non ci sarebbero problemi a discutere di giocatori con l'amministratore delegato dell'Inter.

Dybala interessa al Tottenham

Secondo il Corriere dello Sport, su Dybala però ci sarebbe anche l'interesse del Tottenham, vicino all'acquisto del 10 bianconero ad inizio agosto, trattativa che non si sarebbe definita per la mancata intesa contrattuale fra l'argentino e la dirigenza inglese. Ovviamente, l'eventuale offerta del Tottenham sarebbe effettuata a gennaio, quando riaprirà il Calciomercato invernale: come è noto infatti il tecnico della società inglese apprezza molto l'argentino bianconero e lo riterrebbe il rinforzo ideale per il settore avanzato.

Questa possibilità quindi escluderebbe la cessione di Dybala in questo calciomercato estivo, e considerando che Icardi avrebbe dato tempo alla Juventus fino a gennaio per il suo eventuale acquisto, ecco che l'eventuale trasferimento del 10 bianconero in Inghilterra servirebbe per finanziare l'arrivo della punta dell'Inter a Torino.