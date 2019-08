La Juventus è pronta a disputare la terza ed ultima partita dell'International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, prevista per sabato 10 agosto alle ore 18:05. Nel frattempo la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca degli acquisti funzionali al gioco di Maurizio Sarri, resta però l'esigenza principale, quella di alleggerire una rosa che ha evidentemente molti esuberi. Intanto è stato praticamente definito l'acquisto di Danilo dal Manchester City, arrivato nello scambio con Joao Cancelo, finito alla società inglese; in più la Juventus ha incassato 28 milioni di euro, molto utili dal punto di vista del bilancio.

Restando in tema scambi, sembrerebbe saltato quello con il Manchester United, con Lukaku a Torino e Dybala a Manchester. Proprio per questo potrebbe clamorosamente svilupparsi la trattativa con Icardi, magari a fine mercato, quando la Juventus potrà giocare al ribasso per l'esigenza dell'Inter di vendere un giocatore che è praticamente fuori rosa. Il post su Instagram di Wanda Nara, 'Tutto ha il suo tempo', sembrerebbe un segnale verso una possibile partenza, magari entro agosto, di Icardi.

Juventus, Icardi possibile acquisto di fine mercato

Come scrive il noto sito tuttomercatoweb.com, la Juventus potrebbe acquistare entro fine mercato la punta Icardi, oramai fuori rosa all'Inter. Lo scambio saltato fra Lukaku e Dybala potrebbe quindi portare la dirigenza ad investire su una prima punta, e l'argentino come è noto è apprezzato sia da Sarri che dalla dirigenza bianconera. Una trattativa in cui la Juventus sembrerebbe agevolata, considerando che il mercato cinese è praticamente chiuso mentre quello inglese terminerà l'8 agosto.

Anche Roma e Napoli avrebbe espresso apprezzamento verso il giocatore, che però avrebbe la sua preferenza nella Juventus. I bianconeri potrebbero aspettare la fine del mercato, in quanto l'Inter continua a chiedere una somma vicina ai 60 milioni di euro mentre gli ultimi giorni di trattative, per l'esigenza di vendere, potrebbe accontentarsi anche di meno di 50 milioni.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, Dybala interessa al Tottenham, ma anche in questo caso la società inglese dovrebbe affrettare i tempi perché il mercato inglese chiude l'8 agosto.

Ci sarebbe poi per il 10 bianconero la possibilità Paris Saint Germain, in caso di cessione di Neymar. Con le eventuali cessioni di Dybala, Mandzukic e Matuidi, la Juventus potrebbe ricavare quel tesoretto per un ulteriore importante investimento: Tuttosport parla di una possibile offerta della Juventus per Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Resta però difficile la trattativa considerando i costi associati a questa eventuale trattativa con la società inglese.