Il Calciomercato della Juventus si è chiuso ieri senza colpi. La dirigenza ha lavorato sotto traccia per provare ad acquistare un centrale difensivo, ma alla fine non ha trovato la giusta soluzione. L’infortunio di Chiellini verrà assorbito in rosa dalla permanenza di Rugani che insieme a Bonucci, Demiral e De Ligt formano la batteria dei centrali di Sarri. Proprio l’olandese è stato il fiore all'occhiello del mercato bianconero e non solo, l’ex Ajax è il quinto acquisto più costoso d’Europa nell’estate 2019.

Calciomercato Juventus: il giovane De Ligt vale 85 milioni

Nella classifica dei più spendaccioni di questo calciomercato c’è quindi anche la Juventus. Mathjis de Ligt è stato pagato 85,5 milioni all’Ajax di cui 75 alla società olandese e 10,5 di “oneri accessori”. Queste cifre lo rendono il quinto classificato della speciali graduatoria dei 10 colpi più costosi d’Europa. La classifica è stata stilata dal sito spagnolo Fichajes.com senza tenere conto dell’ingaggio da 8 milioni all’anno di stipendio che possono salire a 12 a stagione con i bonus.

La trattativa di mercato de Ligt è stata una lunga telenovela durata mesi in cui la Juventus è riuscita a strappare il centrale alla concorrenza del Barcelllona e del PSG. Il suo inizio di stagione non è stato dei migliori, con qualche errore di troppo. I bianconeri però hanno piena fiducia nel talento del ragazzo, acquistato per essere il perno della difesa del presente e del futuro. Serve più tempo all'oalndese per prendere confidenza con il nuovo campionato e la nuova realtà. Sul talento però non si discute.

Cancelo fa ricca la Juventus

Il calciomercato della Juventus è protagonista nella classifica dei trasferimenti più onerosi anche grazie ad una uscita. I bianconeri compaiono infatti pure al decimo posto grazie all’affare Cancelo-Manchester City che viene valutato 65 milioni. Una cifra che ha permesso a Paratici di mettere a referto una plusvalenza di 28,6 milioni visto che Cancelo era stato acquistato a circa 40 milioni solo dodici mesi fa.

Nel calcolo non rientra Danilo perché in effetti la trattativa non si è chiusa, almeno formalmente, con uno scambio come ipotizzato a lungo durante i colloqui tra i club. La lunghissima trattativa tra le società si è conclusa infatti con la doppia cessione a titolo definitivo di Cancelo al City e di Danilo alla Juve. Il brasiliano è costato 37 milioni di euro e a Torino guadagnerà 4 milioni all’anno.

La classifica dei colpi di calciomercato più costosi

Non c’è solo la Juventus nella classifica degli acquisti più costosi del calciomercato. Anzi, a ben vedere, è la Liga a farla da padrona in testa alla graduatoria. Il colpo più ricco lo mette a segno l’Atletico Madrid con i 126 milioni spesi per Joao Felix, stellina ex Benfica. Secondo posto per il Barcellona con Griezmann a quota 120 tallonato a 100 da Eden Hazard del Real Madrid.

Dopo tanti attaccanti arrivano i difensori. Al quarto posto troviamo Harry Maguire che il Manchester United ha acquistato per 87 milioni, due in più di de Ligt di cui abbiamo parlato ampiamente in precedenza. Al sesto posto spuntano Lucas Hernandez, centrale finito al Bayern Monaco, e l’asso offensivo Nicolas Pepè acquistato dall’Arsenal. Per entrambi l’assegno staccato è stato di 80 milioni.

Il primo centrocampista in lista è l’olandese De Jong che il Barcellona ha acquistato dall’Ajax per 75 milioni, cinque in meno li ha sepsi il Manchester City per portarsi a casa Rodrigo Hernandez. L’Italia torna protagonista al decimo posto non solo con Cancelo. L’Inter entra in classifica con i 65 milioni versati al Manchester United per Romelu Lukaku.

Il calciomercato della Juventus è insomma finito senza botti, ma l’estate è stata “ricca” sia in entrata che in uscita.