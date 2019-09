Sono ore molto calde per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e al momento è bollente l'asse con il Barcellona. Il club bianconero, infatti, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe fortemente interessato ad Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 in forza alla società catalana. Da alcune ore le parti starebbero lavorando per cercando di far quadrare i conti per uno scambio che possa accontentare entrambe le società: la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Emre Can per arrivare al croato, un nome che però ancora non convince Fabio Paratici.

Il direttore sportivo bianconero, infatti, non vorrebbe privarsi del centrocampista tedesco di origini turche, che è subentrato a Sami Khedira nell'incredibile match giocato contro il Napoli e vinto per 4 a 3. Nelle ultime ore si sta parlando di altri giocatori come possibili contropartite da girare al Barcellona in cambio di Ivan Rakitic: si fanno i nomi di Matuidi, Cuadrado, Bentancur e Bernardeschi, tutti giocatori che sembrano partire in panchina nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Al momento, comunque, si tratta solo di ipotesi. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibili colpi last-minute dal Barcellona

Quello che è certo è che la Juventus ha intenzione di garantirsi le prestazioni del forte trentunenne croato, sul quale è in fortissimo pressing. Rakitic sarebbe un colpo davvero di grande livello per la squadra di Maurizio Sarri: il giocatore di origini balcaniche ha notevole esperienza in Champions League e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Ma le novità sul calciomercato della Juventus non sono finite qui, visto che dopo il gravissimo infortunio occorso a Giorgio Chiellini (che si è rotto il crociato e che dovrà stare fermo tra i cinque e i sei mesi) il club bianconero avrebbe chiesto informazioni al Barcellona per Samuel Umtiti, forte centrale difensivo francese classe 1993. Il calciatore transalpino non è un titolare fisso per Ernesto Valverde, dunque potrebbe decidere di cambiare maglia in queste ultime ore di calciomercato estivo.

Possibile anche uno scambio last-minute con Daniele Rugani, al momento chiuso da Bonucci, De Ligt e Demiral. Attenzione anche al nome di Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999, che all'occorrenza può essere impiegato anche come centrocampista centrale. Fabio Paratici avrebbe già preso dei contatti con la dirigenza catalana per sondare la disponibilità del francese a cambiare maglia. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.