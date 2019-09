La 2ª giornata della fase a gironi di Champions League si giocherà tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2019. C’è grande attesa per vedere in campo le squadre italiane, tra cui l’Inter, che sarà impegnata nell’insidiosa trasferta del Camp Nou contro il Barcellona. Impegno da non sottovalutare anche per la Juventus, che riceverà all’Allianz Stadium il Bayer Leverkusen. A seguire vi riportiamo il programma completo del prossimo turno della massima competizione europea.

Atalanta e Juventus in campo martedì

La giornata di martedì 1 ottobre 2019 si aprirà alle ore 18.55 con Atalanta-Shakhtar Donetsk. La squadra di Gian Piero Gasperini cercherà la prima vittoria in Champions League, dopo aver perso all’esordio. Non sarà semplice contro gli ucraini, nonostante si giocherà in casa. L’altro match del Gruppo C vedrà il Manchester City ospitare la Dinamo Zagabria per il primo posto del girone alle ore 21.00.

Nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche il Real Madrid, impegnato tra le mura amiche contro il Club Brugge. Nel Gruppo A avremo anche Galatasaray-PSG (ore 21.00). Interessante sarà la partita Tottenham-Bayern Monaco, fissata per le ore 21.00. Le due squadre non si sono mai affrontate in Champions League, ma hanno dei precedenti nelle competizioni europee. Nella stagione 1982/83 di Coppa delle Coppe finì 1-1 l’andata degli ottavi di finale a Londra, dopodiché ci fu la vittoria dei tedeschi per 4-1 a Monaco di Baviera.

Nella stagione 1983/84 si rinnovò la sfida in Coppa UEFA, sempre agli ottavi di finale. In quell’occasione ci fu la vittoria dei bavaresi in casa per 1-0, dopodiché gli inglesi si imposero per 2-0 al ritorno davanti ai propri tifosi. Nel Gruppo B avremo anche il match tra Stella Rossa e Olympiacos (ore 21.00). Si chiuderà con il Gruppo D, quello della Juventus. I bianconeri ospiteranno il Bayer Leverkusen a Torino (ore 21.00).

Quella dei ragazzi di Maurizio Sarri sarà l’unica partita trasmessa da Canale 5 in chiaro, mentre tutte le altre sfide di giornata verranno proposte in diretta tv su Sky. Nello stesso girone avremo Lokomotiv Mosca-Atlético Madrid (ore 21.00).

Inter e Napoli in campo mercoledì

Il Napoli aprirà la giornata di mercoledì 2 ottobre 2019 giocando contro il Genk in trasferta alle ore 18.55. La squadra di Carlo Ancelotti proverà a mantenere il primato nel Gruppo E, ma non dovrà sottovalutare l’avversario, che partirà sfavorito.

L’altro match del girone vedrà opporsi Liverpool e Salisburgo (ore 21.00). In contemporanea alla sfida dei partenopei si giocherà Slavia Praga-Borussia Dortmund del Gruppo F, che interesserà particolarmente all’Inter. I nerazzurri saranno di scena in Spagna contro il Barcellona alle ore 21.00. Match insidioso per i ragazzi di Antonio Conte, anche se mancherà Lionel Messi nelle file degli avversari.

Nel Gruppo G avremo entrambe le sfide alle ore 21.00. Da una parte si affronteranno Lipsia e Olympique Lione, mentre dall’altra parte si incroceranno Zenit San Pietroburgo e Benfica. Si chiuderà con il Gruppo H. Il Lille ospiterà il Chelsea (ore 21.00), mentre al Mestalla ci sarà da seguire Valencia-Ajax con fischio d’inizio alle ore 21.00. Le due squadre si ritrovano l’una di fronte all’altra a distanza di qualche anno. Nella stagione 2002/03 si affrontarono nella fase a gironi, pareggiando in entrambe le occasioni 1-1. L’andata in Spagna vide andare a segno prima un giovane Zlatan Ibrahimović tra i Lancieri e poi Miguel Ángel Angulo per il Valencia. Il ritorno in Olanda vide passare in vantaggio gli ospiti con Kily González, dopodiché pareggiò Petri Pasanen. Tutte le partite di giornata saranno trasmesse in diretta tv su Sky.