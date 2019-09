La quarta giornata di campionato ha sicuramente dato ulteriori conferme sulla qualità delle società di vertice di Serie A: hanno praticamente vinto tutte, dall'Inter di Conte che ha battuto il Milan nel derby, alla Juventus (soffrendo non poco contro l'Hellas Verona), fino ad arrivare al Napoli, Roma e Lazio, rispettivamente contro Lecce, Bologna e Parma. A proposito della squadra di Conte, è arrivata la quarta vittoria su altrettante partite, ed è quindi la prima in classifica davanti a Juventus e Napoli. Proprio nella conferenza stampa prima del derby, il tecnico leccese è stato stuzzicato su tanti argomenti, in particolar modo su una situazione che si è venuta a creare dentro lo spogliatoio della squadra interista, ovvero la lite fra la punta belga Lukaku e il centrocampista croato Brozovic.

A tal riguardo Conte ha sottolineato che l'Inter dovrà crescere non solo in campo e quindi a livello tecnico ma anche fuori dal campo e quindi nella gestione di situazioni interne allo spogliatoio.

'Altri club sono più bravi a nascondere certe cose'

Antonio Conte, nella conferenza prima del derby ha usato una frase molto pesante, ovvero 'Altri club sono più bravi a nascondere certe cose', in rifermento al fatto che non possono uscire fuori dallo spogliatoio situazioni che accadono all'interno dello stesso.

La crescita dell'Inter passa anche da questo, non solo dall'ottenimento di risultati sportivi. Secondo il tecnico leccese all'Inter 'ci sono grandi lacune e bisogna colmarle'. Secondo Conte bisogna essere capaci ad estirpare certe cattive abitudini e bisogna essere più impermeabili. Per il tecnico ex Chelsea non si vince solo in campo ma anche fuori dal campo. Lo stesso ha poi ribadito che anche se negli anni passati la situazione era così, lui non l'accetta e non si deve giustificare tutto questo, non deve essere quindi un alibi. Un Conte duro e diretto che ha quindi sottolineato come tutti debbano remare nella stessa direzione, società, staff tecnico e giocatori.

L'Inter in Serie A

Come dicevamo, l'Inter arriva dall'ennesima vittoria in Serie A, battendo nel derby il Milan di Giampaolo, in netta difficoltà di gioco e carattere. Ci hanno pensato proprio Brozovic e Lukaku, i due 'litiganti', a risolvere la partita, in attesa di un altro grande match, quello fra Inter e Lazio, di mercoledì 25 settembre. Proprio la Lazio, dopo le sconfitte contro la Spal e quella all'esordio di Europa League in Romania contro il Cluj, si è riscattato grazie alla bella vittoria contro il Parma.

A decidere il match sono stati Immobile su assist di Luis Alberto, e Marusic, rientrato dopo l'infortunio al posto di Lazzari sulla fascia destra.