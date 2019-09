Dopo le polemiche del post gara con il Marsala per la presunta irregolarità del gol vittoria di Lucera, il Palermo scende in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D girone I: prossimo avversario è il San Tommaso di mister Stefano Liquidato, formazione irpina neopromossa tra i Dilettanti.

Il Palermo ha cominciato bene la stagione con la conquista dei primi tre punti: è iniziata la volata verso la Lega Pro, in un campionato che certamente è pieno di insidie.

A dare un prezioso contributo nel corso del torneo ci sarà anche Luca Ficarrotta, passato proprio in settimana dal Marsala ai rosanero, nell'ultimo scorcio di questa finestra estiva di mercato.

Gli ospiti hanno conquistato il primo punto tra i Dilettanti nel match d'esordio contro il Savoia: un pareggio beffardo, dopo che gli irpini erano passati in vantaggio con Brenicki, con gli oplontini che sono riusciti a pareggiare nella ripresa con Cerone.

Palermo-San Tommaso, le probabili formazioni

Per l'esordio al Renzo Barbera, in programma oggi pomeriggio con fischio di inizio fissato per le ore 15.00, i tecnici Pergolizzi e Liquidato dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PALERMO: Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Accardi; Martinelli, Martin, Langella; Kraja; Felici, Ricciardo

SAN TOMMASO: Casolare, Colarusso, Gambuzza, Pagano, Massaro; Maranzino, Alleruzzo, Acampora; Sabatino, Branicki, Tedesco

Tabellino Palermo-San Tommaso

PALERMO: in attesa delle formazioni ufficiali

SAN TOMMASO: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO:

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: