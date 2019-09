Il Calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre ed esaminando le trattative che hanno riguardato la Serie A, probabilmente la società più attiva è stata l'Inter, in particolar modo l'ultimo giorno di mercato in quanto è riuscito a risolvere la grana Icardi, cedendolo in prestito al Paris Saint Germain. Un'altra società che ha fatto importanti acquisti in estate è stata sicuramente la Juventus, che in tema arrivi ha deliziato i tifosi bianconeri con importanti giocatori, su tutti De Ligt, Demiral, Rabiot, Ramsey e Danilo.

La difficoltà di Paratici però è stata quella di piazzare alcuni esuberi, in particolar modo Rugani, Matuidi e Mandzukic. Proprio l'ultimo giorno di mercato si sarebbe potuta delineare un'altra clamorosa trattativa: a confermarlo è il giornalista Domenech del programma televisivo spagnolo "Chiringuito", che ha sottolineato come Rakitic era prossimo al trasferimento a Torino.

Juventus, Rakitic sarebbe stato vicino al trasferimento in bianconero

Secondo il noto giornalista televisivo spagnolo la Juventus era vicina all'acquisto di Rakitic, centrocampista croato del Barcellona: fra l'altro il giocatore avrebbe voluto il trasferimento a Torino, dato che nella società catalana quest'anno difficilmente riuscirà a trovare la titolarità.

Sarebbe però mancata l'intesa fra le due società, in quanto il Barcellona valuta molto il giocatore e la Juventus non era disposta ad investire in maniera pesante su un centrocampista importante ma pur sempre 31enne. Si era parlato, fra l'altro, di uno scambio fra Rakitic ed Emre Can, ma la trattativa non si sarebbe concretizzata.

A proposito del centrocampista tedesco di origine turca, sono arrivate pesanti accuse del giocatore a Sarri e allo staff tecnico in merito alla sua esclusione dalla lista dei giocatori per la Champions League.

Lo stesso ha sottolineato di aver rifiutato il trasferimento al Paris Saint Germain con la promessa però di essere parte della lista per la massima competizione europea. Promessa che non sarebbe stata mantenuta dalla Juventus, a detta delle parole del giocatore a Sport Bild.

I possibili scambi fra Barcellona e Juventus

Oltre a quello fra Rakitic ed Emre Can, alcune indiscrezioni hanno confermato altri possibili scambi fra le due società, che poi però non si sono concretizzati.

Quello più chiacchierato è stato quello fra Mandzukic ed il terzino sinistro Miranda, trasferitosi poi allo Schalke 04. Si è poi parlato di un interesse del Barcellona per Bentancur, ma anche qui la Juventus ha preferito non rinunciare all'uruguaiano, considerando che Sarri lo ritiene il vice regista della Juventus, dopo il titolare Pjanic.