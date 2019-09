In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. A distanza di sette mesi da quando il club ha deciso di togliergli la fascia per affidarla a Samir Handanovic, non si è ancora trovata una soluzione e il giocatore continua a far parlare per quello che succede fuori dal campo, visto che non rientra più nei progetto del club nerazzurro. Una situazione paradossale con la società nerazzurra che ha provato anche a facilitare la sua cessione, ma l'ex capitano ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate in sede in questi mesi.

L'ultima è stata quella del Monaco, che avrebbe messo sul piatto dodici milioni di euro di ingaggio più due di bonus per l'attaccante e sessantacinque milioni di euro per il suo cartellino. L'attaccante, piuttosto, ha deciso di fare causa per chiedere il reintegro completo in rosa, partecipando anche alla fase tattica dell'allenamento (cosa che non ha mai fatto sotto la guida di Antonio Conte), oltre ad un indennizzo da 1,5 milioni di euro per danni d'immagine.

L'Inter risponde a Icardi

La causa intentata da Icardi non è stata presa bene in casa Inter. In questi giorni si è parlato di Steven Zhang a dir poco infastidito dalla questione. Anche per questo la società nerazzurra sta cercando di liberarsi di quello che, a tutti gli effetti, è un problema. Lo stesso Antonio Conte, sabato in conferenza stampa, ha sottolineato come si stia parlando troppo di fattori che non riguardano il campo.

Intanto il club sta preparando la propria difesa, nel caso in cui l'attaccante non dovesse lasciare Milano (in caso di cessione la causa decadrebbe subito). Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino è dichiaratamente fuori dal progetto da luglio e l'Inter ritiene le accuse infondate, non essendo mai andata contro i principi del contratto collettivo. Inoltre, a difesa dei nerazzurri ci sarebbe il fatto che Icardi avrebbe preferito non seguire la squadra in tournéé in Asia, a differenza di quanto fatto da Radja Nainggolan. Non solo, visto che Maurito si sarebbe anche rifiutato di allenarsi con i compagni a inizio agosto, senza un motivo giustificato.

L'interesse della Juventus

Su Mauro Icardi c'è sempre l'interesse della Juventus, che segue da tempo l'attaccante argentino. I bianconeri già lo scorso anno fecero un tentativo, prima di portare a casa Cristiano Ronaldo. Ora sarebbero pronti a sfruttare le ultime ore di mercato per cercare di strappare l'attaccante all'Inter ad un prezzo irrisorio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Paratici sarebbe pronto a chiedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra di poco superiore ai trenta milioni di euro.

Affare che a queste condizioni non andrà mai in porto, con Marotta disposto a trattare solo lo scambio alla pari con Dybala.