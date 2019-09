In casa Inter non sembra conoscere la parola fine il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua ad essere al centro dei rumors di mercato ed extra campo. Fuori dal progetto tecnico, è stato escluso dai convocati anche per il match che questa sera i nerazzurri disputeranno alla Sardegna Arena, contro il Cagliari, dopo aver saltato la gara di esordio contro il Lecce. La volontà dell'attaccante sarebbe quella di restare, tant'è che ha deciso di intentare una causa contro il club chiedendo il reintegro completo in squadra, volendo partecipare anche alla parte tattica degli allenamenti.

Azione che è arrivata subito dopo il faccia a faccia, avuto martedì pomeriggio alla Pinetina, con il presidente Steven Zhang e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo hanno invitato, invece, ad accettare le proposte giunte in società fino ad ora. Tanti i club che si sono interessati a lui e nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il Barcellona.

Ci sarebbe anche il Barcellona su Icardi

Mauro Icardi fino ad ora è stato irremovibile, rifiutando tutte le offerte arrivate.

Su tutte quelle della Roma, del Monaco (che aveva offerto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione) e del Napoli, che aveva trovato l'accordo con i nerazzurri per 65 milioni di euro. Il centravanti argentino è stato irremovibile, confermando la volontà di non lasciare Milano.

Una volontà che potrebbe traballare solo in caso di offerte di top club europei. E uno di questi, il Barcellona, sembra aver messo nel mirino l'ex capitano nerazzurro, viste le difficoltà che sta riscontrando in attacco quest'anno, con i problemi fisici di Suarez e Messi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

I blaugrana cercano un attaccante e, viste le complicazioni sorte nell'affare Neymar, stanno valutando l'alternativa. Gli spagnoli vorrebbero Maurito con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'Inter non chiude le porte, ma prima vuole il rinnovo di contratto per non rischiare di ritrovarsi in rosa il giocatore in scadenza di contratto il prossimo anno. In caso contrario, sarà presa in considerazione una cessione solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Un trasferimento, quello a Barcellona, che porterebbe Icardi a sfidare subito l'Inter, considerato che i due club sono nello stesso girone di Champions League.

L'accusa di Wanda

Situazione delicata e che potrebbe conoscere un nuovo capitolo questa sera, con Wanda Nara ospite fissa a Tiki Taka e alla quale verranno fatte delle nuove domande sul caso Icardi e sulla causa intentata contro l'Inter, in cui si chiede il reintegro completo in rosa e un risarcimento da 1,5 milioni di euro.

La showgirl argentina, inoltre, avrebbe accusato la società nerazzurra di non facilitare la cessione del marito e assistito, facendo naufragare le trattative. Il club avrebbe smentito tali illazioni, con Marotta che più volte ha dichiarato come ci sia la volontà di cercare la soluzione migliore per le parti. Soluzione che porterebbe ad una cessione a titolo definitivo, visto che un prestito rimanderebbe solo al prossimo anno la questione.