La Juventus raccoglie un'importante vittoria contro il Napoli, con 60 minuti giocati molto bene in cui i bianconeri si erano portati avanti per 3 a 0 grazie ai gol di Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nei 15 minuti successivi, complice una Juve sicuramente più stanca, il Napoli è riuscito a pareggiare la partita mentre il gol del definitivo 4-3 per i bianconeri è arrivato allo scadere dei minuti di recupero per un autogol di Koulibaly.

Nella difesa, almeno fino alla metà del secondo tempo, ha brillato il difensore centrale olandese de Ligt, che ha sostituito Chiellini dopo l'infortunio rimediato dal nazionale italiano il giorno prima in allenamento. Due dei gol del Napoli sono arrivati per disattenzioni difensive dell'olandese, che ancora deve imparare a difendere 'di settore'. A tenere banco in settimana sono state le dichiarazioni dello stesso de Ligt, che a dei media olandesi non ha nascosto il suo disappunto per essere rimasto in panchina nella prima partita di Serie A contro il Parma. Secondo Calciomercato.com, che cita la Gazzetta, queste parole non sarebbero state apprezzate da Chiellini.

Juventus, Chiellini non avrebbe apprezzato le parole di de Ligt

Secondo il noto sito sportivo le parole di de Ligt nel post Parma-Juventus avrebbero dato fastidio al capitano bianconero, ma in generale a tutta la squadra. Come è noto, infatti, una delle prerogative della rosa juventina è il rispetto dei ruoli e delle decisioni del tecnico. Ad alimentare poi il disappunto dell'olandese sono state anche le dichiarazioni di Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, che ha ribadito come un giocatore, seppure bravo come de Ligt, per essere convocato in nazionale deve giocare titolare nella propria società.

Di certo, l'infortunio di Chiellini, seppur pesante dal punto di vista tecnico e di leadership, ha in qualche modo risolto una 'grana' che avrebbe accompagnato la Juventus almeno nella prima parte della stagione.

L’importanza di Giorgio Chiellini

Nel match contro il Napoli si è vista infatti l'importanza non solo di Chiellini (i gol presi della Juventus, come sottolineato dai telecronisti di Sky Caressa e Bergomi, difficilmente sarebbero stati presi con la presenza del capitano bianconero), ma anche di Bonucci, diventato oramai il capitano bianconero, considerando che Dybala anche ieri è rimasto in panchina ed è entrato negli ultimi minuti della partita al posto di Higuain.

Proprio Dybala è stato confermato dal direttore sportivo bianconero Paratici, e quindi l'argentino sarà parte della rosa bianconera, almeno fino a gennaio. Di certo, Sarri stima molto il 10 argentino, ma un po' come fece con Mertens, avrà bisogno di molto lavoro per adattarlo al ruolo di punta centrale.