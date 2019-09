La Juventus potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno di mercato: nel pre e post partita dei bianconeri contro il Napoli sono arrivate importanti conferme da parte della dirigenza: ad esempio Paratici ha ufficializzato la permanenza di Dybala, che quindi sarà uno dei riferimenti del settore avanzato bianconero, mentre Martusciello ha tessuto le lodi di Matuidi, ritenendolo molto importante per questa Juventus.

Restano in dubbio sia Rugani che Mandzukic: il primo dovrebbe rimanere a Torino considerando l'infortunio di Chiellini (anche se le recenti indiscrezioni di mercato confermano l'interesse bianconero per il difensore del Bayern Monaco Boateng) mentre la punta croata avrebbe rifiutato alcune offerte arrivate a Torino. Come scrive Calciomercato.com, la punta bianconera potrebbe lasciare la Juventus anche dopo la fine del calciomercato estivo, magari trasferendosi in campionati minori ma che sono molto remunerativi per i giocatori. Si parla infatti di un possibile trasferimento di Mandzukic in Qatar.

Juventus, Mandzukic potrebbe trasferirsi in Qatar

Secondo il noto sito sportivo, Mandzukic dovrebbe rimanere a Torino in questo ultimo giorno di mercato, ma non è da escludere un trasferimento in questi mesi in Qatar. Ovviamente la scelta di un campionato minore è solo per motivi economici, in quanto il croato firmerebbe un ricco contratto ma è possibile che il croato voglia provare a giocarsi le sue carte alla Juventus fino a gennaio per poi eventualmente considerare un trasferimento da Torino.

Di certo molto dipenderà dall'eventuale registrazione o meno del giocatore nella lista da presentare alla Uefa per la Champions League: secondo le ultime indiscrezioni, il croato potrebbe essere uno degli esclusi dalla lista, in quanto difficilmente Sarri rinuncerà a Matuidi ed eventualmente a Rugani, dato l'infortunio di Chiellini che dovrebbe rientrare ad inizio 2020.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando però soprattutto per la prossima stagione, in quanto secondo le indiscrezioni, il giocatore che interessa alla dirigenza bianconera è il centrocampista danese del Tottenham Eriksen.

Come è noto il nazionale ha il contratto in scadenza con la società inglese e avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto promosso dalla dirigenza del Tottenham. Potrebbe essere quindi l'ennesimo acquisto a parametro zero, dopo che lo scorso anno è arrivato Emre Can e quest'anno Rabiot, Ramsey e Buffon. A proposito dei due centrocampisti arrivati quest'estate, sarà molto importante questa sosta per le nazionali per Sarri, che potrà quindi lavorare da vicino anche all'inserimento dei nuovi arrivati.