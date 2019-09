La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato, investendo molto in importanti acquisti come quello di D Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot e Buffon, anche se ha avuto alcune difficoltà nelle cessioni. Resta però notevole la crescita economica della società bianconera in questi anni con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad aver incrementato il blasone del brand Juventus in tutto il mondo. Proprio durante l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2019, il consiglio d'amministrazione ha mostrato il piano di sviluppo economico e finanziario dei prossimi quattro anni ed ha anche ufficializzato importanti intese commerciali raggiunte, su tutte quella con l'Adidas.

Il brand tedesco ha riconosciuto 15 milioni di euro in più riguardanti la scorsa stagione come premio dei risultati raggiunti, inoltre ha definito una nuova intesa contrattuale con i bianconeri fino alla stagione 2028/2029, proprio per la crescita commerciale che ha avuto la Juventus negli ultimi due anni. I bianconeri incasseranno per i prossimi 8 anni da Adidas una somma di 408 milioni di euro, esclusi bonus aggiuntivi raggiungibili da eventuali traguardi sportivi raggiunto dalla Juventus.

Juve - Adidas, ufficiale nuova intesa contrattuale: 408 milioni più bonus fino al 2027

Un'intesa commerciale importante quella fra Juventus ed Adidas, che porterà nelle casse bianconere ben 51 milioni di euro a stagione, senza contare i possibili bonus che i bianconeri potranno ricevere al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi. Inoltre ci attendiamo novità anche dal fronte Jeep, anche qui dovrebbe essere ritoccato la somma annuale che la Juventus dovrà incassare.

Si parla di un totale di 100 milioni di euro a stagione solo con due brand (Adidas e Jeep), un premio allo sviluppo del brand Juventus in questi ultimi due anni. L'ulteriore novità dell'assemblea dei soci del 20 settembre è stata l'ufficializzazione dell'aumento di capitale di ben 300 milioni di euro tramite l'emissione di azioni ordinarie.

L'intesa contrattuale con Adidas

Il 21 dicembre 2018 è stato quindi modificato il contratto con Adidas, prolungando la scadenza fino al 2027.

La precedente intesa con il brand tedesca era partita nel 2015-2016 e sarebbe durata fino al 2020-2021, invece il marchio di abbigliamento sportivo, soddisfatto della collaborazione commerciale con la Juventus, ha deciso di ritoccare già dal 2019-2020 l'intesa economico, concedendo anche un bonus integrativo per la precedente stagione di 15 milioni di euro. Gran merito di questa crescita commerciale dei bianconeri è ascrivibile non solo ai risultati sportivi ma inevitabilmente anche dall'arrivo di Cristiano Ronaldo.