Ieri sera la Juventus ha annunciato i nomi dei giocatori che potranno partecipare alla fase a gironi della Champions League.

Maurizio Sarri ha escluso Giorgio Chiellini, Emre Can e Mario Mandzukic. Il tedesco non ha preso bene questa decisione e questa mattina ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti.

Emre Can si è detto molto arrabbiato per l'esclusione dalla Champions: "E' una cosa estremamente scioccante", ha dichiarato il centrocampista juventino, il quale poi ha spiegato che la telefonata con cui gli è stata comunicata l'esclusione dalla lista europea è durata meno di un minuto.

Infine il il tedesco ha aggiunto che non gli è stata data una spiegazione.

Dunque adesso la Juve dovrà cercare di ricucire questa frattura. Emre Can attualmente è in nazionale e al suo rientro in Italia forse potrà capire qualcosa in più su questa esclusione dalla lista Champions.

Lo sfogo di Emre Can

La scorsa estate Emre Can fu un colpo di mercato della Juve, mentre adesso a distanza di un anno il tedesco si ritrova fuori dalla lista Champions e la sua reazione non si è fatta attendere.

Il numero 23 juventino ha parlato dal ritiro della nazionale e le sue parole sono state riprese dal sito della "Bild".

Emre Can ha rivelato che avrebbe ricevuto una telefonata piuttosto breve, da parte di un membro dello staff, nella quale gli sarebbe stato comunicato che non avrebbe fatto parte della lista Champions: "Questo mi ha fatto arrabbiare".

Inoltre, Emre Can ha spiegato che la scorsa settimana la società gli avrebbe promesso ben altro, infatti per lui si era mosso il Paris Saint - Germain, ma alla fine ha preferito restare alla Juve: "La condizione però era che avrei potuto giocare la Champions League.

Se l'avessi saputo prima, avrei fatto altre scelte".

Adesso la società torinese avrà il compito di risistemare questa situazione che sembra essere davvero ad un punto di rottura. La speranza del popolo juventino è che si possa risolvere questa diatriba e che presto possa tornare il sereno.

Il tedesco sarebbe stato escluso della lista per motivi di mercato

Stando a quanto racconta il sito calciomercato.com il tedesco in estate sarebbe stato al centro del mercato e dunque questo potrebbe essere uno degli aspetti che hanno portato alla sua esclusione dall'elenco europeo dei bianconeri.

Inoltre, l'agente del giocatore, dopo Ferragosto, sarebbe stato per diversi giorni a Barcellona per trovare un accordo con il club catalano. Le due società però non avrebbero trovato l'intesa soprattutto sul conguaglio economico da aggiungere al cartellino di Rakitic, che sarebbe appunto potuto entrare in uno scambio col tedesco. Su Emre Can c'era anche l'attenzione di Psg e Bayern Monaco.