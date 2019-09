La Juventus di Maurizio Sarri si ritrova in squadra un giocatore che sembrava in procinto di lasciare Torino appena ritornato dal Chelsea: parliamo di Gonzalo Higuain, che sin dall'inizio della preparazione estiva con i bianconeri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus giocandosi le sue carte con l'attuale settore avanzato. Con l'impegno e la determinazione il 21 bianconero si è conquistato un posto di titolare, 'portando' in panchina Paulo Dybala che ha esordito da titolare nel match contro l'Hellas Verona.

A proposito di Higuain, era stato vicino al trasferimento in estate alla Roma, con la società di Pallotta che avrebbe investito sul 21 bianconero nel caso in cui Dzeko si fosse trasferito all'Inter. Alla fine la punta bosniaca ha deciso di rimanere alla Roma, rinnovando il contratto in scadenza nel 2020. Proprio di intesa contrattuale vorrebbe parlare il fratello agente di Higuain con la dirigenza bianconera: l'idea è quella di gettare le basi per un prolungamento di contratto considerando che l'attuale scade nel 2021.

Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto entro il 2019

L'argentino è pronto a ridiscutere il rinnovo di contratto con la Juventus, anche se attualmente la dirigenza bianconera non sembrerebbe avere una priorità a riguardo. L'esigenza principale dei bianconeri è infatti quella di rinnovare le intese contrattuali con i giocatori in scadenza nel 2020, parliamo di Cuadrado e Matuidi, che si stanno dimostrando decisivi in questo inizio di stagione (a tal proposito i due giocatori hanno realizzato i due gol della Juventus contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano).

Ad avere fretta invece sembrerebbe il fratello del giocatore, come scrive Calciomercato.com, in quanto impegnato nell'ultimo importante contratto professionistico considerando i 32 anni dell'argentino. Attualmente quest'ultimo percepisce circa 7,5 milioni di euro a stagione, con bonus riguardanti gli obiettivi raggiunti, difficilmente un eventuale rinnovo di più anni si discuterà alle stesse cifre dell'attuale intesa contrattuale.

Il mercato della Juventus

Se quindi Higuain è diventato un titolare in questa Juventus ci sono però tanti altri giocatori considerati dei veri e propri esuberi nella rosa bianconera. Su tutti spiccano i nomi di Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Gli ultimi due quasi sicuramente partiranno per gennaio mentre la punta croata potrebbe lasciare la Juventus già a settembre, interessa infatti ad alcune società del Qatar, con il calciomercato della nazione asiatica che chiude il 30 settembre.

Per quanto riguarda il centrale toscano, è rimasto a Torino solamente per l'infortunio di Chiellini, quindi se il recupero del capitano dovesse proseguire in maniera ottimale, probabile che il toscano possa lasciare la Juventus, interessa allo Zenit San Pietroburgo. Anche il centrocampista tedesco è a rischio cessione, a maggior ragione perché è stato escluso dalla lista Champions League.