La Juventus, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Spal. Per il tecnico toscano c'è da gestire l'emergenza legata ai terzini visto che oltre a Danilo e Mattia De Sciglio sabato potrebbe mancare anche Alex Sandro che oggi non era al JTC per motivi familiari. Perciò senza il brasiliano Maurizio Sarri sarà costretto ad inventarsi qualcosa.

Il tecnico potrebbe prendere un terzino dall'Under 23 oppure potrebbe adattare uno dei giocatori presenti in rosa. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di schierare Emre Can come terzino destro e Juan Cuadrado come terzino sinistro. In ogni caso Maurizio Sarri avrà ancora l'allenamento di venerdì per decidere la formazione da schierare contro la Spal. Per il tecnico, però, è arrivata anche una buona notizia, infatti, per il match contro i ferraresi l'allenatore avrà di nuovo a disposizione Cristiano Ronaldo.

CR7, questo pomeriggio, si è allenato in gruppo e sabato guiderà l'attacco bianconero.

Inoltre, quest'oggi, per la prima volta in stagione Maurizio Sarri, ha potuto contare su un nuovo membro del suo staff visto che Andrea Barzagli si è unito si collaboratori del tecnico toscano e da adesso in avanti darà il suo supporto alla squadra. L'ex difensore juventino sarà un prezioso collaboratore e soprattutto potrà dare sapienti consigli ai difensori della Juve.

Venerdì parlerà Sarri

Venerdì per la Juventus sarà già giorno di vigilia della gara contro la Spal.

Maurizio Sarri, domani, parlerà in conferenza stampa alle ore 14:30, magari darà qualche indicazioni e forse spiegherà come sopperirà all'emergenza difensiva, anche se è molto probabile che non si sbilanci, visto che poi dovrà ancora dirigere la rifinitura pre-partita.

Al momento il tecnico ha un solo terzino a disposizione e si tratta di Juan Cuadrado, perciò nell'allenamento di venerdì pomeriggio verranno provate diverse soluzioni.

I giocatori che potrebbero ricoprire questo ruolo sono quelli di Emre Can e Merih Demiral oppure potrebbe esserci l'inserimento di Pietro Berruatto, che verrebbe prelevato dall'Under 23.

Inoltre, ci potrebbe essere l'opzione 3-5-2, ma Maurizio Sarri non ama particolarmente la difesa a tre. Questo sistema di gioco permetterebbe al tecnico di sopperire all'emergenza terzino schierando sulle fasce Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

Al momento però questa ipotesi non scalderebbe più di tanto Sarri, che preferirebbe continuare con il 4-3-1-2. Dunque saranno giorni riflessione per il tecnico che dovrà cercare una soluzione giusta per il match contro la Spal.

In attacco torna CR7

Maurizio Sarri è alle prese con l'emergenza difesa, ma per lui arriva pure una buona notizia, ovvero il rientro di Cristiano Ronaldo.

CR7 contro la Spal sarà titolare e giocherà al fianco di Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino andrebbe così verso la terza gara da titolare.