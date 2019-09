Questa estate, la Juventus non è riunita a sfoltire del tutto la sua rosa e perciò Maurizio Sarri è stato costretto a fare alcuni tagli dalla lista Champions. In particolare il tecnico ha tenuto fuori Mario Mandzukic e Emre Can. Quest'ultimo sta cercando di scalare nuovamente le gerarchie bianconere e anche ieri, contro la Spal, è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Sami Khedira. Perciò una partenza di Emre Can a gennaio è tutt'altro che scontata.

Per il numero 23 juventino si parla molto di un possibile trasferimento al Paris Saint Germain, ma stando a quanto affermano in Francia la Juve avrebbe già declinato la proposto del club transalpino per il centrocampista ex Liverpool.

Sarri elogia Emre Can

Nelle ultime settimane, si è parlato molto dell'esclusione dalla lista Champions di Emre Can. In molti sono convinti che il tedesco a gennaio possa partire anche se la Juve avrebbe già detto no alle offerte provenienti da Parigi per il suo il numero 23.

Inoltre, ieri al termine della partita contro la Spal, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato in termini entusiastici di Can: "Emre dopo una grande delusione è entrato bene, sta ritrovando fame e voglia e questo per noi è tanta roba". Dunque il tedesco sta cercando di riprendersi il suo posto nella Juve e le parole del tecnico toscano fanno capire che presto per lui potrebbe esserci più spazio.

Maurizio Sarri ha anche sottolineato che un calciatore della levatura di Emre Can, nel corso della stagione, potrebbe fare molto comodo: "Un giocatore così, di cui mi prendo la responsabilità di non averlo in Champions, se torna ai suoi livelli in campionato ci fa comodo". Dunque Emre Can, nelle prossime partite, sicuramente potrà trovare maggiore spazio

Pochettino non molla Dybala

I giocatori della Juve sono sempre al centro di molte voci di mercato.

Infatti, all'estero non parlano solo del futuro di Emre Can, ma anche di quello di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, in estate, era finito nel mirino di Manchester United e Tottenham e aveva declinato entrambe le offerte. Adesso Paulo Dybala si è ripreso la Juve, ma questo non sta fermando le voci sul suo futuro. In Inghilterra si parla molto della Joya visto che piacerebbe moltissimo a Mauricio Pochettino.

Il tecnico, però, potrebbe non restare al Tottenham e potrebbe passare al Manchester United. Dunque nelle prossime finestre di mercato Mauricio Pochettino potrebbe chiedere l'acquisto di Paulo Dybala ma non è detto che lo faccia da allenatore degli Spurs. Adesso però sembra tutto troppo prematuro anche se la stima del tecnico nei confronti dell'argentino è risaputa e probabilmente continuerà a stimarlo a prescindere da quale sarà il futuro di entrambi.