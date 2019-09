Esordio stagionale casalingo per il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi, che al Mapei Stadium ospita la sampdoria di Eusebio Di Francesco, ex allenatore dei neroverdi, nel match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A TIM: la sfida è fissata per questa sera, 01 settembre 2019, con fischio di inizio previsto per le ore 20.45.

I neroverdi sono reduci dalla sconfitta maturata la scorsa settimana in casa del Torino: la doppietta di Zaza, che ha giocato a lungo nel sassuolo, ha reso vano il gol di Caputo nel secondo tempo, che ha provato lo stesso a riaprire i giochi.

La squadra emiliana ha iniziato il suo campionato lo scorso 18 agosto con il terzo turno di Coppa Italia, battendo per 1-0 lo Spezia con la rete di Traorè. Oggi il tecnico De Zerbi dovrà assolutamente vincere per iniziare al meglio la stagione.

Stesso discorso per la Sampdoria, reduce dalla sconfitta casalinga in casa contro la Lazio, 0-3 il risultato finale a Marassi. Tanti gli ex della partita, a cominciare dal tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco, che ha guidato la squadra di patron Squinzi quattro stagioni fa, portandoli fino all' Europa League, traguardo mai raggiunto. Difficile vedere in campo Gregoire Defrel, il nuovo giocatore del Sassuolo che ha militato anche alla Sampdoria.

Sassuolo-Sampdoria, le probabili formazioni

In vista dell'incontro in programma questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio di inizio previsto per le ore 20.45, i tecnici De Zerbi e Di Francesco dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Caputo, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Murru, Vieira, Ekdal, Linetty, Gabbiadini; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Eusebio Di Francesco