La Juventus quest'anno ha investito molto sui giovani, cercando di ringiovanire una rosa sicuramente di esperienza: da De Ligt a Demiral, fino ad arrivare a Pellegrini e Rabiot, la dirigenza bianconera sta gettando le basi per un futuro che si spera essere vincente, soprattutto in Champions League. Oltre ai volti nuovi, ci sono stati anche importanti ritorni: uno su tutti quello di Buffon, nuovo dodicesimo della Juventus che si sta ritagliando un posto soprattutto in campionato.

Ha esordito infatti contro l'Hellas Verona e potrebbe giocare anche sabato 28 settembre contro la Spal. Di recente la Juventus ha ufficializzato un altro ritorno, che non riguarda però un giocatore ma un rinforzo per lo staff tecnico: si è unito al team di Sarri anche Andrea Barzagli, uno dei riferimenti della difesa bianconera degli ultimi anni. A tal riguardo ha parlato anche un ex giocatore bianconero, Simone Pepe, sottolineando come Barzagli sia un rinforzo davvero molto importante per la Juventus.

'Il ritorno di Barzagli alla Juve non può che far bene, è un valore aggiunto'

''Il ritorno di Barzagli alla Juve non può che far bene'', sono queste le parole di Simone Pepe a Tuttojuve in merito al ritorno in bianconero dell'ex difensore, che in estate ha svolto il master a Coverciano come allenatore e, una volta terminato, ha deciso di accettare l'invito di Agnelli di diventare un membro dello staff di Maurizio Sarri.

Proprio il tecnico toscano ha ribadito l'importanza del ritorno di Barzagli, proprio perché potrebbe essere utile a molti giocatori nell'imparare a difendere nella maniera ideale. In particolar modo Sarri si è riferito a Cuadrado, che pian piano il tecnico toscano sta adattando in difesa data l'esigenza attuale che vede gli infortuni subiti dapprima da De Sciglio e poi da Danilo. Lo stesso Pepe ha poi sottolineato che Barzagli ''è un valore aggiunto'' per tutto l'ambiente bianconero, perché conosce la Juventus, ed oltre ad avere competenze tecniche e tattiche, può essere un esempio anche per la sua voglia di vincere. L'ex centrocampista ci ha tenuto poi a dire di essere felice per Barzagli, anche perché lo considera un vero amico.

I problemi difensivi della Juventus

E proprio la difesa sicuramente è uno dei settori su cui Sarri ed il suo staff tecnico dovranno lavorare per migliorare, considerando anche i gol subiti nelle ultime partite, in particolar modo contro l'Hellas Verona e l'Atletico Madrid. Sicuramente Barzagli potrà essere una risorsa importante non solo per Cuadrado ma anche per i giovani difensore centrali acquistati dalla Juventus.

Su tutti spiccano i nomi di De Ligt e Demiral, che devono ancora crescere sia di squadra che a livello individuale.