La Roma sfiderà l’İstanbul Başakşehir nella 1ª giornata del Gruppo J di Europa League. I giallorossi ospiteranno la squadra turca allo Stadio Olimpico alle ore 21.00 di giovedì 19 settembre 2019. Non sarà un avversario semplice da affrontare, perché in rosa vanta giocatori di esperienza. Tra i ragazzi di Okan Buruk figurano anche delle vecchie conoscenze della Serie A come Robinho, che ha militato per alcune stagioni nel Milan, ed Eljero Elia, una meteora nella Juventus.

In rosa ci sono poi giocatori con un passato blasonato, ma ormai in fase calante nella loro carriera, come ad esempio Arda Turan, Demba Ba o Gaël Clichy. La squadra di Paulo Fonseca non dovrà quindi sottovalutare l’avversario. Sulla carta la Roma è più forte, ma nelle partite europee siamo stati spesso abituati a vedere sorprese. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che la partita tra Roma e İstanbul Başakşehir verrà trasmessa anche in chiaro su TV8, oltre che in diretta tv su Sky.

Bilancio dei giallorossi contro squadre turche

La Roma non ha mai affrontato l’İstanbul Başakşehir, ma ha già incrociato squadre turche nelle competizioni europee. L’ultima volta risale alla stagione 2003/04 di Coppa UEFA. In quell’occasione sfidò il Gaziantepspor al 3° turno. L’andata al Gaziantep Kamil Ocak Stadium finì 1-0 a favore dei padroni di casa, con goal di Yusuf Simsek. Il ritorno allo Stadio Olimpico si concluse 2-0 per i giallorossi, con reti di Émerson e Antonio Cassano.

La Roma si qualificò al turno successivo, dove fu poi eliminata dal Villarreal.

Nella stagione 2001/02 di Champions League fu avversario il Galatasaray. Nella fase a gironi si registrarono due pareggi per 1-1. L’andata all’Ali Sami Yen Stadyum vide andare a segno Sébastien Pérez per i turchi nel primo tempo, con rete di Émerson nel recupero della ripresa. Il ritorno allo Stadio Olimpico vide gli ospiti passare in vantaggio con Ümit Karan nel finale della prima frazione di gioco, mentre Cafu firmò il pareggio a inizio secondo tempo.

Le due squadre si incrociarono anche nella stagione 1992/93 di Coppa UEFA agli ottavi di finale. La Roma vinse 3-1 l’andata in casa. I goal, tutti nella ripresa, portarono la firma di Aldair (doppietta) e Roberto Muzzi da una parte e Hakan Sükür dall’altra parte. Il ritorno in trasferta finì 3-2 per i turchi. Claudio Caniggia portò i giallorossi in vantaggio, poi ci fu il pareggio di Mustafa Kocabey.

Successivamente tornarono in vantaggio ancora i capitolini con Thomas Häßler, dopodiché Mustafa Kocabey e Arif Erdem ribaltarono il risultato. La Roma si qualificò ai quarti di finale, dove poi venne eliminata dal Borussia Dortmund, che quell’anno andò a giocarsi la finale, perdendola, contro la Juventus.

La prima squadra turca avversaria nelle competizioni è stata il Göztepe. Nella stagione 1969/70 della Coppa delle Coppe si affrontarono ai quarti di finale.

I giallorossi vinsero 2-0 in casa con i goal di Fausto Landini e Francesco Cappelli, dopodiché pareggiarono 0-0 in trasferta al Bornova Stadı. In semifinale ci fu poi l’eliminazione per mano del Górnik Zabrze.