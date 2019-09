L'allenatore del Milan Marco Giampaolo potrebbe imporre una serie di modifiche al suo undici di partenza giovedì contro il Torino, per soddisfare le richieste della dirigenza. I rossoneri sono stati estremamente deludenti nella sconfitta rimediata nel derby della Madonnina di sabato sera contro l'Inter. La scarna prestazione offerta dai rossoneri è stata debitamente punita dai nerazzurri, che hanno vinto la partita per 2-0 grazie ai gol di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Giampaolo ha sorpreso gli addetti ai lavori con le decisioni sulla formazione schierata, dato che Lucas Biglia è stato preferito a Ismael Bennacer a centrocampo. Nel frattempo, Rafael Leao ha esordito per la prima volta da titolare da quando è nel club rossonero, giocando in attacco accanto a Krzysztof Piatek e apparendo molto vivace. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (via MilanNews.it), Giampaolo potrebbe utilizzare fino a quattro nuovi acquisti dal primo minuto a Torino giovedì.

Theo Hernandez dovrebbe ricominciare dall'inizio nel ruolo di terzino sinistro con Ricardo Rodriguez che dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre Bennacer e Leao dovrebbero anche loro essere titolari. Infine, Ante Rebic potrebbe anche iniziare la partita dal primo minuto, alla luce anche dell'infortunio occorso a Lukas Paquetà. Dunque la squadra rossonera potrebbe schierarsi con un 4-3-3 e gli interpreti dovrebbero essere Donnarumma in porta, la linea di difesa composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo H; a centrocampo agiranno Bennacer, Kessiè ed uno tra Calhanoglu, Krunic e Bonaventura; in attacco dovrebbero esserci Suso, Rebic ed il polacco Krzysztof Piatek

Calciomercato Milan, si continua a valutare il talento del PSV Eindhoven

Il Milan valuta continuamente l'attaccante olandese del PSV Eindhoven, Donyell Malen.

Il club rossonero è stato fortemente legato al ventenne nel recente passato, ma nessun accordo si è materializzato per numerosi motivi. Tuttavia, dopo aver segnato 11 gol in sole 14 presenze nella stagione 2019-20, Malen ha nuovamente attirato l'interesse del club italiano. In passato, l'agente di Malen, Mino Raiola, ha avuto un incontro con i principali rappresentanti del Milan ed è più che probabile che torneranno presto in contatto.

Malen si adatta ai criteri che il Milan ha perseguito nel recente passato, in cui il club è stato più propenso ad acquistare giocatori giovani che potrebbero fruttare un capitale anche in futuro. Sapendo tutto ciò, non sarà una sorpresa se i rossoneri faranno un approccio ufficiale per il giocatore nella finestra dei trasferimenti estivi del prossimo anno.