Bulgaria-Inghilterra doveva essere solo una partita di calcio in vista delle qualificazioni per l'Europeo 2020. Ma ancor prima del fischio di inizio, la situazione degenera bruscamente. Fuori dallo stadio Vasil Levski di Sofia, un tifoso inglese di 32 anni accusa un malore.

Così, viene avvertita un'ambulanza per portare in ospedale il giovane. Stando alle testimonianze, il ragazzo avrebbe dato in escandescenze durante il tragitto.

Di conseguenza, intervengono degli agenti per portarlo in commissariato. Dopo poco il giovane muore, mentre all'interno dello stadio la partita è stata sospesa per i cori razzisti contro il calciatore inglese Sterling.

Il giallo del tifoso morto

Bulgaria-Inghilterra doveva essere una normale partita giocata all'interno del Vasil Levski Stadium di Sofia. Un match valido per la qualificazione agli Europei 2020, ma anche un momento di calcio giocato da condividere con i tifosi locali e ospiti.

Ben presto la serata precipita in un vero e proprio incubo.

Il primo tragico evento riguarda il mistero attorno alla morte di un tifoso inglese. L'uomo di 32 anni è stato ritrovato all'interno di Borisova Gradina, uno dei parchi più belli della città, in uno di semi-incoscienza. Arrivata sul posto un'ambulanza, il ragazzo è stato caricato sul mezzo per essere portato in ospedale.

Secondo le testimonianze, il tifoso avrebbe manifestato un comportamento aggressivo verso lo staff medico.

La causa di ciò potrebbe essere attribuita a un'eventuale presenza di droghe e alcol nel sangue dell'individuo. Anche se tale ipotesi è ancora da accertare.

Di conseguenza, i sanitari avrebbero allora contattato la polizia. Tuttavia, nel tragitto per arrivare al commissariato, il giovane è morto. Al momento non si conosce la sua identità e le forze dell'ordine sono all'opera per chiarire le dinamiche della vicenda ancora oscure e misteriose.

Partita sospesa per razzismo

La morte del tifoso inglese non è l'unico fatto negativo che avviene in occasione del match Bulgaria-Inghilterra. All'interno dello stadio si verifica un altro gravissimo fatto commesso dai tifosi locali.

Dopo pochi minuti dal fischio di inizio per la qualificazione all'Europeo 2020, i sostenitori bulgari iniziano a intonare cori razzisti e diversi 'buuu' rivolti al calciatore Raheem Sterling.

A causa di ciò, l'arbitro Babek per ben due volte stabilisce di interrompere il match, senza ottenere l'esito sperato.

Alla mezz'ora dall'inizio, lo speaker dello stadio annuncia il 'warning', seguendo il protocollo Uefa. Tuttavia, la situazione è degenerata e a nulla è servito il gesto di Ivelin Popov, capitano della Bulgaria. Il calciatore ha provato a parlare con i capi ultrà bulgari che nel frattempo avevano anche esibito magliette contro il UEFA facendo il saluto romano.

Alla fine, la partita è stata vinta dall'Inghilterra per 6-0. Le reti sono state messe a segno da Rashford, Barkley, Sterling e Kane. Una vittoria conquistata all'interno di un clima surreale che mai dovrebbe esserci durante un evento sportivo.