Il Cagliari sta disputando un campionato di Serie A di grandissimo livello, essendo quinto in classifica (assieme a Lazio e Napoli) con ben 18 punti conquistati finora. Oltre alla prima squadra, i rossoblu stanno vivendo una grande stagione anche con la formazione Primavera. Nelle prime sei gare di campionato la squadra del tecnico Max Canzi ha raccolto cinque vittorie ed un pareggio. Con 16 punti al momento il Cagliari comanda la graduatoria, anche se l'Atalanta campione d'Italia in carica insegue a 15 punti, con una gara in meno disputata.

Praticamente i bergamaschi finora hanno sempre vinto.

Sabato 2 novembre il Cagliari ospiterà ad Asseminello proprio l'Atalanta, in una partita che si preannuncia come una vera e propria battaglia per il primato. Il tecnico del Cagliari, coadiuvato anche dal lavoro dell'ex capitano rossoblu Daniele Conti (ora responsabile dell'area tecnica), sta ottenendo grandi risultati che la hanno portata fino alla vetta della classifica.

La qualità della Primavera sarda è cresciuta davvero anno dopo anno, proprio come quella della prima squadra. Il club da questo punto di vista ha fatto della programmazione uno dei suoi punti di forza.

La squadra Primavera del Cagliari vuol mantenere il primato

Sabato mattina i rossoblu quindi ospiteranno l'Atalanta in casa. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 11, con diretta sull'emittente sportiva Sportitalia, che quest'anno sta trasmettendo le partite del campionato di categoria.

Daniele Conti in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha detto che il Cagliari sta vivendo bene il primato, e che i giocatori stanno lavorando molto bene. Secondo l'ex capitano del Cagliari il risultato è finora davvero molto buono, anche perché molti dei ragazzi che giocano in squadra sono sardi. Un'altra grande soddisfazione è quella di aver contribuito anche a delle chiamate in Nazionale under 19: si tratta di Carboni e Marigosu che sono stati convocati di recente dal selezionatore azzurro.

Insomma una serie di soddisfazioni e risultati importanti, che stanno dando lustro e rilevanza ad un club partito in sordina, ma che ha nell'ambizione uno dei suoi migliori ingredienti.

Non solo campo

La società del Cagliari sta sviluppando un progetto ad ampio respiro. Oltre ad i risultati sportivi, che rappresentano senza dubbio il sale dei successi, il club ha messo in campo una serie di iniziative interessanti che fanno da corollario ad un lavoro attento ed intelligente.

La società del duo Giulini-Filucchi, ha puntato parecchio sul marketing, grazie al lavoro molto importante del dg Passetti e del suo staff. Anche il progetto del nuovo stadio è il segnale che meglio esprime la voglia di crescere da parte del club sardo.