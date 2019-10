L'Inter è stata una delle grandi protagoniste della scorsa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno investito tanto, soprattutto per riuscire a strappare alla concorrenza e al Manchester United Romelu Lukaku. Il centravanti belga è costato sessantacinque milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso della storia della società nerazzurra. Ma anche in uscita, in particolar modo a giugno, sono state fatte delle cessioni per sistemare il bilancio in ottica fair play finanziario.

C'è anche chi, però, sarebbe potuto partire e, invece, è rimasto a Milano. Si tratta del centrale olandese, Stefan De Vrij, arrivato lo scorso anno a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio.

Conte blinda De Vrij

Uno dei perni della nuova Inter di Antonio Conte è il centrale olandese, Stefan De Vrij. L'ex Lazio ha giocato sempre dopo la sosta di settembre, saltando solo le prime giornate, contro Lecce e Cagliari, per un piccolo problema fisico.

Da settembre il classe 1992 è stato intoccabile per l'ex tecnico del Chelsea.

Questo dimostra ulteriormente come l'allenatore salentino punti tantissimo sul giocatore, arrivato a Milano un anno fa a parametro zero e risultato essere probabilmente il miglior colpo di quella sessione di calciomercato. Conte che si sarebbe opposto alla sua cessione a giugno stando a quanto riportato da FcInter 1908. L'esigenza di dover realizzare delle plusvalenze a giugno avrebbe potuto portare lontano dai nerazzurri De Vrij.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe messo la questione sul piatto in un colloquio avuto con il tecnico che ha ribadito la volontà di puntare sull'ex laziale. In sede sarebbe arrivata una proposta molto allettante del Barcellona che avrebbe fatto un'offerta da ben cinquanta milioni di euro. Una cessione che, dunque, avrebbe sistemato definitivamente il bilancio visto che si trattava di una plusvalenza piena.

Ora più che mai fondamentale

Stefan De Vrij che ora più che mai è fondamentale per l'Inter di Antonio Conte. Il difensore è l'unico intoccabile visto che, oltre ad essere molto bravo in fase difensiva, è l'unico giocatore in rosa che sembra essere in grado di impostare il gioco dalla retroguardia. Ranocchia ha caratteristiche diverse, mentre D'Ambrosio e Bastoni sono le alternative di Skriniar e Diego Godin.

Ogni discorso, comunque, è rimandato alla prossima estate, visto che i blaugrana continuano a cercare un difensore centrale di livello e potrebbero tornare alla carica. Se l'ex Lazio, però, dovesse continuare a giocare a questi livelli, difficilmente l'Inter sarà disposta a trattare per cinquanta milioni di euro, visto che, tra l'altro, l'olandese è in piena maturità calcistica.