Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, nelle ultime settimane, ha rivalutato gran parte della rosa a sua disposizione, merito anche di un gioco offensivo che valorizza i passaggi e la tecnica.

Basti vedere le recenti prestazione del centrocampista Pjanic, che a detta di molti addetti ai lavori in questo momento è il miglior regista a livello europeo. Inoltre recentemente si è notata anche la forma ottimale di Dybala e soprattutto quella del colombiano Cuadrado: il quale dopo gli infortuni di De Sciglio e Danilo, è stato impiegato come terzino destro, ruolo ricoperto dal giocatore in passato.

Cuadrado ha dimostrato di essere migliorato anche dal punto di vista difensivo, oltre a garantire una spinta di qualità in fase avanzata. Inoltre alcune prestazioni sono state condite con gol e preziosi assist: ricordiamo la realizzazione in Champions League contro l'Atletico Madrid e poi, sempre nella massima competizione europea, l'assist contro il Bayer Leverkusen per il gol di Higuain. Il giocatore è oramai considerato una pedina importante per Sarri, che vorrebbe il suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020.

Juve, Cuadrado avrebbe conquistato Sarri: sarebbe pronto il rinnovo contratto

Cuadrado di fatto è diventato il titolare in questa fase della stagione come terzino destro, adattato anche per esigenze di formazione da Maurizio Sarri. Un adattamento che potrebbe poi diventare il suo ruolo definitivo, in quanto sta crescendo molto dal punto di vista difensivo. Merito anche del prezioso lavoro svolto da Barzagli, tornato alla Juventus come membro dello staff tecnico di Sarri e che sta aiutando il colombiano nelle marcature e nella fase difensiva.

La Juventus quindi pensa al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2020: il direttore sportivo bianconero Paratici dovrebbe a breve incontrare l'agente sportivo del giocatore Lucci, per definire l'intesa. D'altronde, come noto, la volontà del colombiano è quella restare alla Juventus e proprio per questo non ci dovrebbero essere problemi nel trovare un accordo per il rinnovo con i bianconeri. Con un Cuadrado così in forma, c'è pure il rischio che De Sciglio e Danilo diventino "panchinari" una volta che avranno recuperato dai rispettivi infortuni.

Il mercato della Juventus

L'adattamento difensivo di Cuadrado ha risolto un problema nel ruolo di terzino destro, ma intanto manca un'alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra. Secondo le ultime indiscrezioni Sarri vorrebbe per gennaio un nuovo terzino sinistro che possa dare un po' di riposo al brasiliano, che è uno dei più impiegati in questo inizio di stagione. Si parla di una possibile offerta per Emerson Palmieri, apprezzato molto dal tecnico toscano che lo ha già allenato al Chelsea.