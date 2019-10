La Juventus ha ripreso ufficialmente il lavoro agli ordini di Maurizio Sarri a ranghi ridotti, considerando che la maggior parte dei giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. Una sosta che arriva dopo una settimana davvero importante e che ha regalato importanti vittorie, una in Champions League contro il Bayer Leverkusen e l'altra in Serie A contro l'Inter. Ma a tenere banco in questi giorni è il Calciomercato: la Juventus dovrà necessariamente alleggerire la rosa a gennaio, ma allo stesso tempo si lavora molto agli acquisti per la prossima stagione.

Uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è quello del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, che piace alle principali società europee mentre in Italia ci sono Juventus ed Inter che potrebbero presentare un'offerta al Brescia per il suo cartellino. Come scrive il noto sito sportivo tuttojuve.com, la Juventus potrebbe sfruttare proprio la sosta per le nazionali per trattare l'acquisto del classe 2000 del Brescia.

Juventus, sarebbe pronta un'offerta per Tonali da circa 40 milioni di euro

Come scrive il noto sito sportivo, la Juventus potrebbe trattare in questi giorni l'acquisto di Tonali. Proprio la concorrenza notevole del giocatore starebbe portando i bianconeri ad anticipare i tempi, presentando un'offerta al Brescia fra i 35 e i 45 milioni di euro. Il classe 2000 è impegnato questa sera nella partita di qualificazione agli Europei Under 21 contro l'Irlanda e dovrebbe giocare titolare nel centrocampo della squadra del ct Nicolato.

Successivamente raggiungerà la nazionale maggiore di Roberto Mancini per il match di martedì 15 ottobre contro il Liechteinstein. Attualmente il giocatore ha un contratto con il Brescia fino al 2021 con opzione di rinnovo per un altro anno ed ha già raccolto in Serie A sette presenze ed una in Coppa Italia. Oltre ad Inter e Juventus, le ultime indiscrezioni parlano anche di un interesse concreto della Fiorentina, che dopo l'arrivo come presidente di Commisso avrebbe una notevole disponibilità economica.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di un possibile arrivo, dobbiamo però soffermarci anche sulle cessioni che la Juventus dovrà necessariamente effettuare considerando la pesantezza della rosa. Nello specifico, i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus sono il difensore Rugani, il centrocampista Emre Can e la punta Mandzukic. A rischio anche la permanenza di Perin e Pjaca, che dopo aver superato i rispettivi infortuni sono pronti a trasferirsi da Torino per giocare di più e quindi per velocizzare il recupero ottimale.

L'ex Genoa piace al Benfica mentre il centrocampista offensivo croato potrebbe accettare l'offerta di Sampdoria o Genoa.