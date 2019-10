C’è una buona notizia oggi per il Calciomercato della Juventus. Sandro Tonali, da tempo nel mirino dei bianconeri, avrebbe scelto di proseguire in serie A la sua carriera. Una decisione che farebbe scendere sensibilmente il numero dei concorrenti nella trattativa da imbastire con il Brescia. Il classe 2000 ha gli occhi addosso di mezza serie A e di tante grandi squadre in Europa e l’interessamento non è certo casuale.

Classe 2000, buon fisico e intelligenza calcistica che in pochi hanno. Nella vita fa il regista, un ruolo complicato in cui tutti cercano sempre un uomo importante, ma spesso non riescono a trovarlo. Dopo l’ottimo campionato disputato l’anno scorso in serie B, ora si sta confermando anche nella massima competizione del Paese. E proprio la Serie A dovrebbe essere la sua casa ancora a lungo. Il Brescia aspetta le offerte, a gennaio se lo terrà stretto, ma in estate dovrà per forza fare i conti con il mercato.

Calciomercato Juventus: la concorrenza per Tonali diminuisce

Le ultime notizie su Sandro Tonali e quindi sul calciomercato della Juventus arrivano dall’Inghilterra e sembrano essere positive per Paratici. Secondo il portale sportwitness infatti il centrocampista starebbe rifiutando ogni possibilità di cambiare Paese per proseguire la sua crescita, ipotesi confermata anche dal sito Fiorentinanews. In Premier League ci sarebbe il Manchester United, particolarmente attento alle sue prestazioni con Solskjaer che lo ha fatto seguire più volte.

Una trattativa però sarebbe molto difficile proprio perché il giocatore non vuole lasciare l’Italia.

Così sarebbe pronto un “no” secco sia per i Red Devils che per il Borussia Dortmund. I tedeschi sono da sempre attenti a tutti i migliori talenti d’Europa e sarebbero stati pronti a fare i propri passi per strapparlo al Brescia. La Bundesliga però non sarebbe nei programmai di Tonali per i prossimi anni.

Così si accende la corsa al regista che coinvolgerà tutte le big d’Italia, pronte all’asta per portarselo a casa. Secondo gli ultimi rumors, Cellino considererebbe un eventuale trasferimento per una cifra tra i 35 e i 40 milioni o forse anche di più.

Su Tonali ci sono Inter e Fiorentina oltre alla Juventus

La grande corsa a Tonali è così pronta a scattare e le pretendenti sono tantissime. Lo cerca lo Juventus che in lui vede le caratteristiche giuste per essere prima l’alternativa e poi il sostituto in pianta stabile di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha 29 anni, è nel pieno dell’attività e sta disputando una stagione straordinaria.

Con ancora qualche anno di carriera davanti, potrebbe fare da chioccia al giovane Under 21 azzurro che crescerebbe alle sue spalle senza pressioni. Un’idea che sembra perfetta, ma prima ci sarà da superare la concorrenza delle altre squadre.

I bianconeri affronteranno per l’ennesima volta in sede di mercato l’Inter. Anche Conte stravede per il talentino delle Rondinelle che potrebbe essere il vice Brozovic, con percorso simile a quello ipotizzato in casa dei Campioni d’Italia. Sulle tracce del regista da pochi giorni ci sarebbe anche la Fiorentina che con Commisso presidente vorrebbe alzare il proprio livello. Più staccate sembrano essere Roma e Milan, anche loro date per interessate al centrocampista. Il motivo del loro ritardo è dato soprattutto dalle mosse estive. I rossoneri hanno acquistato il giovane Bennacer per farne una colonna di presente e futuro. I giallorossi si sono assicurati Veretout che a soli 26 anni cardine della squadra capitolina lo è già. Niente Premier League o Bundesliga, Sandro Tonali ha scelto la Serie A e potrà quindi continuare ad essere un obiettivo importante per il calciomercato della Juventus.