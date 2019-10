La cessione di Mario Mandzukic è uno dei temi caldi del Calciomercato della Juventus. Il pupillo di Massimiliano Allegri non è più un giocatore importante dei bianconeri da quando Maurizio Sarri siede in panchina. In questa stagione non è mai stato chiamato in causa, da tempo è ormai certo che dovrà lasciare Torino già durante la prossima finestra di mercato e per lui sono pronte a schiudersi le porte della Premier League.

Calciomercato Juventus: Manchester United più vicino a Mandzukic

Mario Mandzukic secondo il sito internet del quotidiano inglese Metro avrebbe trovato un accordo con il Manchester United. La notizia che arriva dall’Inghilterra precisa che l’intesa al momento è solo verbale, ma avvicinerebbe e non poco l’attaccante della Juventus ai Red Devils. Solskjaer ha bisogno di un centravanti visto che la partenza di Lukaku non è stata colmata durante l’estate.

Proprio ad agosto lo United era andato all’assalto di Mandzukic ma non era riuscito a trovare il modo per portarlo subito in Inghilterra.

Ora però tutto è cambiato, il croato non gioca più, non è stato inserito nella lista Champions e non fa parte del progetto bianconero. Sarri ha scelto di puntare forte su Higuain e Dybala lasciando Mandzukic ai margini, per questo i dirigenti bianconeri stanno cercando da tempo una soluzione al problema.

La prima idea sarebbe stata quella di spingere il giocatore verso uno dei mercati ancora aperti. Dal Qatar sono arrivate due ricche offerte da 7 milioni di euro di ingaggio a stagione che il calciatore però non ha preso in considerazione. Troppa la voglia di restare nel calcio che conta.

Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus e completare il suo giro nei campionati d’Europa

Mario Mandzukic, 33 anni, dovrebbe quindi lasciare la Juventus a gennaio dopo 162 partite e 44 gol segnati.

I numeri però non spiegano tutto. L’attaccante è stato un punto fermo della squadra di Allegri che lo ha utilizzato su tutto il fronte offensivo. Lui, da grande professionista, si è sempre messo a disposizione e anche quando ha dovuto coprire per mesi una fascia intera non ha mai fiatato. Mandzukic è un campione a tutto tondo ed è per questo che la soluzione Premier League è la migliore per tutti.

Se davvero dovesse andare in Inghilterra il giocatore completerebbe un giro d’Europa straordinario. Eseguiti i primi passi nel calcio in patria, il ragazzone croato si fa conoscere al mondo in Germania con due stagione al Wolfsburg e altri due nel Bayern Monaco. Dopo i successi in Bundesliga è il momento di volare alla conquista della Liga con la maglia dell’Atletico Madrid, un’avventura che però dura solo un anno. La Juve si fa subito e sotto e lo porta a Torino dove gioca e vince, come sempre ha fatto in carriera. Il calciomercato della Juventus è quindi pronto alla svolta sul fronte Mandzukic che sarebbe molto vicino al Manchester United.