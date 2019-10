La Juventus comincia ad assorbire i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri, lo dimostrano sicuramente le ultime prestazioni dei bianconeri, in particolar modo in Champions League, con un'ottima partita disputata contro l'Atletico Madrid (anche se condizionata da due errori difensivi) e soprattutto contro il Bayer Leverkusen, sconfitto con un secco 3 a 0. Il match contro l'Inter è l'ennesimo banco di prova per i giocatori di Sarri: il tecnico toscano è pronto ad affidarsi a delle certezze da schierare nella formazione titolare, una su tutti il colombiano Cuadrado, oramai adattato con ottimi risultati nel ruolo di terzino destro.

E proprio il buon apporto del colombiano alla causa bianconera avrebbe convinto la dirigenza a rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2020. Come scrive il noto sito ilbianconero.com, Cuadrado vorrebbe rimanere alla Juventus prolungando almeno di un altro anno il suo contratto. Avrebbe rifiutato anche una ricca offerta dalla Cina, dallo Shangai Shenhua, società in cui gioca l'ex Roma El Shaarawy.

Juventus, Cuadrado sarebbe pronto a rinnovare il contratto

E' una delle piacevoli certezze di questo inizio stagione, capace di giocare sia come terzino destro che come centrocampista offensivo: si parla di Juan Cuadrado, che sta dimostrando tutto il suo valore anche in zona gol.

Da ricordare infatti la bellissima realizzazione in Champions League contro l'Atletico Madrid. Nel post partita del match contro la Spal, ha confermato come stia lavorando molto sulla fase difensiva, ed in questo è molto importante l'insegnamento di Andrea Barzagli, ritornato alla Juventus come membro dello staff tecnico di Maurizio Sarri. Secondo il bianconero.com, l'agente sportivo del giocatore Lucci starebbe trattando il rinnovo di contratto del colombiano, che potrebbe prolungare almeno di un altra stagione, fino al 2021.

D'altronde, gli infortuni di Danilo e De Sciglio hanno fatto riscoprire tutte le qualità del colombiano, che ad inizio carriera ha giocato anche in ruoli più difensivi.

Il mercato della Juve

Se quindi attualmente la Juventus sembra aver risolto il problema terzini, la prossima stagione potrebbe però decidere comunque di investire in un ruolo importante. Come è noto, infatti, il lavoro dei terzini per Sarri è fondamentale, sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Le ultime indiscrezioni sembrano confermare un interesse bianconero per il terzino destro del Paris Saint Germain Meunier, in scadenza di contratto a giugno 2020. In tal caso è possibile la cessione di uno dei terzini destri presenti in rosa, su tutti De Sciglio, attualmente infortunato ma che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali.