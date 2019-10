Uno dei maggiori acquisti per la Serie A del Calciomercato estivo è stato sicuramente De Ligt, arrivato alla Juventus dall'Ajax per 75 milioni di euro più bonus. Un affare ritenuto importante e che in qualche modo conferma come il calcio italiano sia in crescita e che sembra di nuovo attirare fuoriclasse o potenziali fuoriclasse come succedeva negli anni e nei primi anni del 2000. Sorprende sicuramente l'arrivo di De Ligt non tanto perché abbia scelto la Juventus ma perché, come hanno confermato tanti media sportivi, è stato vicinissimo al trasferimento al Barcellona.

L'idea della società catalana era quella di riformare la coppia De Jong e De Ligt che tanto bene hanno fatto l'anno scorso nell'Ajax. Come scrive il 'Mundo Deportivo', non sarebbe stato decisivo Nedved o Raiola per il passaggio del difensore alla Juventus ma un incontro non proprio amichevole avvenuto alle Bahamas fra il difensore centrale spagnolo Piqué e lo stesso De Ligt.

Juventus, De Ligt avrebbe rifiutato il Barcellona per colpa di Piqué

Una notizia che avrebbe del clamoroso, se fosse confermata: come scrive il noto giornale sportivo spagnolo, Piqué sarebbe stato decisivo per il mancato trasferimento di De Ligt al Barcellona.

Ci sarebbe infatti stato un incontro non troppo amichevole fra il nazionale spagnolo e l'olandese alle Bahamas, quando i due erano in vacanza, che sarebbe servito a De Ligt per capire che non avrebbe avuto possibilità di emergere nel Barcellona. Come dichiarato dal Mundo Deportivo, Piqué avrebbe un peso decisionale molto importante nelle decisioni societarie del Barcellona, sarebbe stato così sia quando alla presidenza della società catalana c'erano Laporta, poi Rosell così come attualmente, con Bartolomeu come massimo dirigente della società catalana. Di certo, tutto questo avrebbe favorito la Juventus, che nonostante l'investimento importante, ha evidentemente acquistato un potenziale fuoriclasse.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

L'arrivo di De Ligt ha evidentemente sistemato la difesa della Juventus per i prossimi anni, non contando anche il mercato estivo ha 'regalato' anche Demiral, arrivato dal Sassuolo e Romero, difensore acquistato dal Genoa ma rimasto in prestito per una stagione alla società ligure. Oltre agli investimenti nel ruolo di difensore centrale, sono arrivati un terzino sinistro di prospettiva, Pellegrini, andato in prestito per una stagione al Cagliari, e soprattutto due parametri zero a centrocampo che iniziano ad avere molto spazio come titolari nella Juventus.

Parliamo ovviamente di Ramsey e Rabiot: soprattutto il gallese sembra sia diventato un riferimento per il settore avanzato bianconero, ed anche nel match di Champions League contro il Bayer Leverkusen dovrebbe essere schierato come trequartista in appoggio di Cristiano Ronaldo e Higuain.