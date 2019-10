La Juventus è impegnata sopratutto nel calcio giocato, con due importanti match in questa settimana: martedì sera affronta la Lokomotiv Mosca mentre domenica disputerà la partita di Serie A contro il Lecce. Due importanti match che però non distolgono l'attenzione dei media sportivi verso il Calciomercato: come è noto infatti le indiscrezioni di mercato sono sempre all'ordine del giorno e l'ultima arriva da un noto giornale sportivo spagnolo, Don Balon.

Secondo il sito Cristiano Ronaldo ha un notevole peso decisionale anche nelle strategie di mercato alla Juventus a tal punto che avrebbe invitato la dirigenza a considerare la posizione del centrocampista tedesco Khedira. Secondo Don Balon, il portoghese avrebbe suggerito alla dirigenza bianconera di cedere in estate il centrocampista, un'indiscrezione che però non trova conferme dai media italiani.

Juventus, Don Balon: Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto cessione di Khedira

Qualora fosse confermata avrebbe del clamoroso ma secondo Don Balon, Cristiano Ronaldo vorrebbe la cessione di Khedira: il tedesco era già stato vicino alla partenza in estate ma grazie all'impegno e all'intelligenza tattica, Sarri ha deciso di trattenerlo e attualmente è difficile che ne faccia a meno, schierandolo spesso titolare.

Anche contro il Bologna ha giocato i 'soliti' 60 minuti ed è probabile che sia titolare anche nel match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Il giocatore ha un contratto con la Juventus fino al 2021 ma probabile che in estate possa decidere di fare un'altra esperienza professionale. Di certo l'indiscrezione del giornale spagnolo non trova conferma in Italia, anche perché è nota l'amicizia fra i due giocatori sin dai tempi del Real Madrid.

Probabile però in estate possa esserci una vera e propria rivoluzione di centrocampo alla Juventus considerando che gran parte dei mediani hanno superato i 30 anni.

Le trattative della Juventus

Come dicevamo, la Juventus potrebbe attingere molto sul mercato in estate, soprattutto perché ci sono diversi parametri zero a giugno 2020 che potrebbero interessare la dirigenza bianconera: su tutti piace Eriksen, il centrocampista danese difficilmente rinnoverà il contratto con il Tottenham e potrebbe rappresentare un'altra opportunità di mercato a parametro zero per la Juventus, da sempre specializzata negli investimenti di giocatori che si svincolano dalle rispettive società.

Sempre a zero piacciono il terzino destro Meunier del Paris Saint Germain, Aldeiwereild del Tottenham, Matic del Manchester United e Willian del Chelsea. Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio, ci attendiamo la cessione di alcuni esuberi, su tutti Mandzukic, Perin e Pjaca.