La notizia più importante di oggi per il Calciomercato della Juventus arriva dalla Spagna e riguarda Mario Mandzukic. L’attaccante croato, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, è sempre più vicino alla cessione che potrebbe avvenire già nei primi giorni di gennaio. Queste sono infatti le giornate giuste per trovare una nuova sistemazione all’attaccante e secondo il sito spagnolo todofichajes.com dovrebbe essere il Manchester United la prossima casa del giocatore.

La trattativa è in piedi ormai da mesi, da quando ad agosto la cessione di Lukaku aveva lasciato un “buco” nella rosa di Solskjaer. I contatti erano ben avviati ma la chiusura del mercato di Premier League l’8 agosto era troppo ravvicinata per trovare l’accordo. Ora però non ci sono problemi di tempo per arrivare alla buona conclusione dell’affare e i passi avanti sono stati sensibili nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus: United-Mandzukic, sarebbe quasi fatta

Così dalla Spagna arriva la notizia che si attendeva da tempo per il calciomercato della Juventus. Mario Mandzukic dovrebbe andare al Manchester United con cui l’accordo sarebbe fatto al 99 per centro. A rivelarlo, secondo il sito spagnolo, sarebbero fonti vicine all’agente del croato. D’altronde già ieri in Inghilterra, e in particolare il Sun, aveva scritto di un forte avvicinamento tra le parti.

La mossa decisiva l’avrebbe fatta lo stesso Mandzukic dicendosi disposto a ridurre il proprio stipendio della metà pur di approdare a Manchester. Così anche le ultime remore dei Red Devils, che in prima battuta avevano ritenuto che le richieste del ragazzo fossero troppo alte, sono crollate.

Non si opporranno di certo al trasferimento i bianconeri che potrebbe anche fare cassa, ricevendo dal Manchester United una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Non poco per il cartellino di un giocatore che ad oggi non si allena nemmeno insieme alla squadra.

Mandzukic al Manchester United, 'bruciate' Milan e Inter

La notizia del sempre più probabile approdo di Mario Mandzukic al Manchester United verrà salutata con una certa approvazione dagli ambienti della Juventus. Decisamente meno sorrisi si vedranno invece dalle parti di Milano. Sul giocatore infatti sembrava essersi fiondato il Milan a caccia ormai da tempo di un vice Piatek. Perso il croato è possibile che i dirigenti rossoneri tornino alla carica per Moise Kean, talento azzurro passato in estate all’Everton.

Il centravanti in Premier League ha collezionato solo 8 presenze, di cui una per novanta minuti. L’idea sarebbe quella di riportarlo in Italia in prestito.

Altra squadra che non sarà di certo contenta del passaggio di Mandzukic allo United è l’Inter. Conte da questa estate vuole un vice Lukaku di livello ed esperienza. Perso Dzeko, si puntava sul giocatore della Juve ma non sarà nemmeno lui il centravanti di scorta dei nerazzurri.

Nelle ultime ore sono usciti tantissimi nomi, tra cui quelli di Pukki e Lasagna, ma la sensazione è che l’ex Ct della Nazionale possa puntare anche solo sul baby Esposito. Una delle questioni più spinose del calciomercato della Juventus sta per risolversi, Mandzukic con ogni probabilità andrà al Manchester United con buona pace di Milan e Inter.