Il Calciomercato della Juventus non guarda solo ai possibili colpi in entrata. Fabio Paratici inizia ad affrontare anche le questioni interne e se i rinnovi di Matuidi e Caudrado sono le situazioni più calde, presto si parlerà anche di Wojciech Szczesny. Il francese e il colombiano sono in scadenza di contratto e i colloqui sono imminenti perché il rischio è quello di perderli a parametro zero la prossima estate.

Il polacco è invece legato con un contratto alla Juve fino al 2021 ma qualcosa si sta muovendo già per il rinnovo.

D'altronde Szczesny è una colonna dei bianconeri e nessuno vorrebbe rischiare di vederlo partire nei prossimi anni. Il numero uno è arrivato a Torino nel 2017 dall'Arsenal dopo due anni in prestito alla Roma, ha studiato da Buffon del suo primo anno in bianconero per poi vestire i panni del titolare nella stagione scorsa.

Ora curiosamente i ruoli rispetto al primo anno in bianconero i ruoli si sono invertiti, con il campione del mondo del 2006 a fare il vice del polacco.

Calciomercato Juventus: si valuta il rinnovo Szczesny

Così la Juventus nelle prossime settimane avrà l’obiettivo di blindare Wojciech Szczesny con un nuovo accordo per il contratto. I colloqui sembra che siano già stati avviati con l’entourage del giocatore, il quale non ha mai manifestato alcuna intenzione di lasciare Torino.

Insomma sembra abbastanza chiaro che l’intesa possa essere trovata senza problemi visto che le parti hanno lo stesso obiettivo: restare in bianconero. Ancora da capire come si svilupperà la trattativa: al momento il polacco ha un ingaggio da quattro milioni di euro a stagione, ma indiscrezioni sullo stipendio del futuro non sono ancora uscite. Sembra che i Campioni d’Italia vogliano far firmare un prolungamento di due anni al portiere, facendo arrivare il contratto fino al 2023, quando Szczesny avrà 33 anni.

La Juve ha quindi preso la sua decisione. La porta sarà blindata dal polacco per molti altri anni, un’indicazione arrivata forte e chiara già nelle scorse settimane quando alcuni rumors di mercato potevano far pensare il contrario. A inizio settembre si parlava molto di un possibile assalto di Paratici per David De Gea, numero uno del Manchester United con contratto vicino alla scadenza. L’approdo a Torino sarebbe stato organizzato e orchestrato da Jorge Mendes, potente procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo.

La dirigenza bianconera non è mai sembrata molto interessata allo spagnolo che alla fine ha rinnovato con i Red Devils proprio perchè non ha trovato terreno fertile in Italia. Un messaggio chiaro e forte, il calciomercato della Juventus per i prossimi anni non si muoverà per un portiere. Con Szczesny i pali della “Vecchia Signora” sono in buonissime mani.